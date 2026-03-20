El vehículo que moderniza al Ejéricto Argentino Foto: Foto generada con IA

El Ejército Argentino atraviesa uno de los procesos de modernización más importantes de las últimas décadas. La incorporación del VCBR 8×8 M1126 Stryker marca un punto de inflexión en la capacidad operativa de la fuerza, posicionando al país dentro de un nuevo estándar de movilidad, protección y potencia de fuego. De acuerdo con una entrevista concedida a Zona Militar por el General de Brigada Pablo Javier Rolando, Director General de Material, el programa avanza en paralelo a otros proyectos clave y cuenta con presupuesto asegurado para completar los núcleos de modernización previstos.

Vehículos de Combate Blindado a Rueda (VCBR) 8×8 Stryker. Foto: Wikipedia.

Un salto tecnológico largamente esperado

La llegada del Stryker no es casualidad: responde a la necesidad del Ejército de contar con un sistema intermedio a rueda, capaz de conformar una unidad de combate moderna, protegida y altamente móvil. Según explicó el Coronel Diego Cabrera Rosas, encargado del proyecto VCBR, la selección fue el resultado de años de pruebas sobre distintas plataformas antes de elegir la opción final. Hoy, el personal argentino se encuentra en plena fase de capacitación para operar el sistema.

Este programa se extendió durante años debido a múltiples evaluaciones y propuestas de distintos países, sin embargo, finalmente pudo concretarse a través de la incorporación de ocho unidades M1126 Stryker provenientes de las existencias del Ejército de los Estados Unidos.

El corazón del avance: Boulogne, centro de modernización

Las actividades técnicas, mantenimiento, instrucción y adaptación de los nuevos vehículos se están llevando adelante en la Dirección de Arsenales del Ejército, específicamente en el Batallón de Arsenales 601, ubicado en Boulogne. No es un detalle menor que en estas mismas instalaciones se desarrolla otro de los proyectos estratégicos en marcha: el TAM 2C-A2, modernización del histórico tanque argentino. Ambos programas avanzan de manera simultánea, señal de la prioridad institucional por fortalecer su instrumento terrestre.

Características que posicionan al Stryker como un sistema clave

El Stryker destaca por combinar velocidad, blindaje y potencia de fuego en un solo vehículo. Su capacidad para transportar personal, operar sistemas remotos de armas y desplazarse en todo tipo de terrenos lo convierte en un multiplicador de fuerza indispensable para escenarios modernos.

Además, su arquitectura permite incorporar sistemas avanzados a futuro, alineándose con la visión del Ejército de consolidar una Fuerza más interoperable, versátil y proyectable.

Vehículos de Combate Blindado a Ruedas (VCBR) 8×8 M1126 Stryker. Foto: X/@TGCarlosPresti

Lo que viene: nuevas etapas de adquisición

Si bien esta primera tanda representa un avance crucial, el Ejército ya evalúa cómo avanzar con la siguiente fase del programa. La meta final es ampliar significativamente la flota de VCBR para completar la dotación prevista para las grandes unidades de combate.

El éxito de esta primera fase sienta las bases para una expansión más ambiciosa, algo que la conducción del Ejército considera indispensable para fortalecer la movilidad táctica y estratégica a nivel nacional.

Por qué este programa es uno de los más relevantes del siglo para la Fuerza

Representa la incorporación de un sistema probado en combate, con amplia experiencia en operaciones reales.

Permite reemplazar capacidades largamente postergadas del Ejército.

Conecta al país con cadenas logísticas, doctrinas y entrenamiento interoperable con estándares OTAN.

Se complementa con otros programas de modernización en marcha, como la actualización del TAM.

El proceso, además, envía un mensaje claro: el Ejército Argentino está decidido a recuperar capacidades, modernizarse y alinearse con las tendencias internacionales en materia de movilidad blindada.

El Stryker ya cambió el tablero

El avance del programa VCBR 8×8 Stryker no es simplemente una adquisición: es el comienzo de una nueva etapa de modernidad para el Ejército Argentino. Con infraestructura en pleno movimiento, personal entrenándose y nuevas fases ya proyectadas, el Stryker se consolida como un elemento clave para la defensa nacional y una pieza central dentro del rearmado estratégico.

Esta transformación marcará los próximos años de la fuerza y posicionará al país más cerca de los estándares operativos internacionales que exigen los escenarios actuales.