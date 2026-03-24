Video del Gobierno nacional sobre el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Foto: Casa Rosada.

La Casa Rosada difundió un video conmemorativo por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

El material, titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, generó polémica al reafirmar la postura oficial de equiparar la violencia ejercida por el Estado con la de las organizaciones guerrilleras durante la década del 70.

El video, que había sido anticipado la noche anterior en redes sociales, reúne distintos testimonios y plantea una mirada integral sobre los hechos de ese período. En particular, incluye las voces de una nieta recuperada y del hijo de un militar asesinado por la guerrilla, en un intento por ampliar el enfoque sobre las víctimas de la violencia política.

Un mensaje con críticas al relato histórico reciente

La pieza audiovisual sostiene que, a partir de 2003, se impulsó en la Argentina una narrativa oficial sobre los años 70 que, según el Gobierno, fue “sesgada y revanchista”. A través de una voz en off, el video afirma que esa construcción “en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó”.

En ese sentido, el material plantea que la actual gestión busca “dar vuelta la página” mediante la difusión de una “historia completa”. También advierte que cuando el pasado se presenta de manera parcial “deja de ser memoria y se convierte en un instrumento de manipulación”.

El documental, además, califica las políticas públicas en materia de derechos humanos de las últimas décadas como un “fatal experimento narrativo” y sostiene que las nuevas generaciones deben acceder a una visión “integral y respetuosa” de los hechos.

El testimonio de una nieta recuperada en “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”

Uno de los relatos centrales es el de Miriam Fernández, identificada como nieta recuperada 127, hija de desaparecidos y criada por un policía que la inscribió como propia. Su historia incluye un conflicto judicial con Abuelas de Plaza de Mayo en torno a su identidad.

En el video, Fernández reflexiona sobre su experiencia personal, atravesada por dos historias familiares. “Viví como hija de militares y como hija de desaparecidos”, señala, y plantea la necesidad de reconciliar esas dimensiones.

“Si yo puedo mirar para adelante y conciliar una historia completa, ¿por qué no lo puede hacer la Argentina?”, expresa. En otro tramo, agrega: “Dejemos el pasado en paz, porque a mí mi familia biológica no me la va a devolver nadie, y el dolor que yo viví con mi familia de militares tampoco me lo va a devolver nadie”.

También reafirma su vínculo con quien la crió: “Fernández es mi papá, le guste a quien le guste, sin negar que también tengo mis papás biológicos”.

La voz de una víctima de la guerrilla en el “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”

El video también recoge el testimonio de Raúl Larrabure, hijo de Argentino del Valle Larrabure, un militar secuestrado en 1974 por el Ejército Revolucionario del Pueblo y posteriormente asesinado.

Según su relato, su padre estuvo cautivo durante 372 días en condiciones extremas. “Estuvo detenido en condiciones infrahumanas, en lo que llamaban cárceles del pueblo, con un camastro y un baño portátil”, describe. Además, afirma que durante ese tiempo fue sometido a “simulacros de fusilamiento y torturas”.

“Fue el secuestro más largo de la historia argentina”, subraya. En su intervención, también hace hincapié en la necesidad de revisar el pasado: “Queremos que la verdad completa se imponga y que los chicos puedan discernir qué estuvo bien y qué estuvo mal, porque nosotros somos testigos de esa época”.

Larrabure sostiene, además, que durante los años de los juicios por delitos de lesa humanidad se instaló “una historia falaz”, en línea con la mirada que impulsa el documental.

50 años después: un debate que sigue abierto

La difusión del video se produce en una fecha especialmente significativa, a medio siglo del golpe que marcó uno de los períodos más oscuros de la historia argentina. En ese contexto, el material reaviva discusiones sobre cómo narrar el pasado reciente y qué lugar darle a las distintas experiencias.

Mientras el Gobierno plantea la necesidad de una “memoria completa”, distintos sectores cuestionan ese enfoque y advierten sobre el riesgo de equiparar responsabilidades entre el terrorismo de Estado y la violencia de organizaciones armadas.

A 50 años del golpe, la construcción de la memoria colectiva sigue siendo un terreno de debate en la Argentina. Los testimonios incluidos en este video aportan nuevas voces a esa discusión, en una sociedad donde el pasado continúa interpelando el presente.