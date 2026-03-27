Manuel Adorni, jefe de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

El testigo a quien le facturaron el vuelo privado del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, declaró este jueves en Comodoro Py y aseguró que el pago del traslado estuvo a cargo de Marcelo Grandio, periodista de la TV Pública y amigo del funcionario.

Se trata del piloto que facturó el vuelo privado que Adorni hizo junto a su familia desde Punta del Este, y quien tuvo que prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo.

Según consignó la Agencia Noticias Argentinas, la información en el expediente indica que el testigo, Agustín Issin, de 46 años, compró el paquete de vuelos el 9 de febrero.

Adorni y su esposa Foto: CEDOC

Ahora, la Justicia busca determinar si el pago de Grandio respondió a dádivas o intercambio de favores por su trabajo en la TV Pública, de donde se desvinculó.

El vuelo fue en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri y, según estiman en el ámbito aerocomercial, el costo de cada tramo en una nave considerada de alta gama entre las pequeñas, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, es de 10.000 dólares para ida y vuelta.

“Control de daños” en el Gobierno

Tras la polémica, el Gobierno comenzó a transitar una etapa de “control de daños”, lo que implica mostrar a un jefe de Gabinete activo y gestionando, mientras que el resto de los funcionarios tendrá un perfil público más bajo y limitará sus apariciones públicas por los próximos días.

De esta manera, se intentará mostrar al cuestionado funcionario “funcionando”. Esto significa que continuará teniendo reuniones con otros ministros y referentes de La Libertad Avanza y, además, que tratará de hablar de otros temas para correr el foco de la discusión mediática.

Manuel Adorni y Patricia Bullrich. Foto: Cuenta de Twitter de Manuel Adorni

En esa línea, Adorni mantuvo una serie de reuniones durante la jornada de este jueves 25 de marzo. Por la mañana, el funcionario recibió en Casa Rosada a Patricia Bullrich, la jefa del bloque de LLA en el Senado, y luego hizo lo propio con el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Además, mantuvo un encuentro con la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello y culminó la jornada con Diego Santilli, ministro del Interior, quien este viernes retomará los viajes a las provincias con una visita al gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo.