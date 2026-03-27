Javier Milei en cadena nacional Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Javier Milei encabezó una cadena nacional que comenzó las 19 de este viernes 27 de marzo y duró poco más de ocho minutos a horas del histórico fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de Argentina en el caso YPF. El presidente argentino comenzó su discurso celebrando el dictamen en el país norteamericano y cuestionó a Cristina Kirchner y Axel Kicillof.

“Nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestra cabeza por culpa de la arrogancia populista”, comenzó el mandatario argentino durante su presentación filmada desde la Casa Rosada. Luego continuó: “Hay quienes quieren leer esta noticia como un logro de la administración que expropió las empresas en primer lugar”, y sumó que “los personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos hubiera costado todo”.

“Lo voy a decir con nombre y apellido: hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof”, sostuvo. Y calificó de “afrenta a los argentinos” el intento de “apropiarse” del fallo.

“Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible. Ellos apostaron nuestro futuro, nosotros no apostamos, nosotros simplemente ganamos”, afirmó el Presidente sobre la maniobra de expropiación de YPF realizada durante el segundo gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Además, advirtió que “un fallo adverso en este juicio le hubiera costado al país 18 mil millones de dólares” y que “tener que pagarlo hubiera significado un importante obstáculo en nuestra recuperación económica”.

Sumado a eso, enfatizó sobre el peso total que hubiera tenido una resolución negativa para las arcas del estado: un juicio que, de perderlo, hubiera implicado pagar la suma de 18 mil millones de dólares, el equivalente a 70 millones de jubilaciones mínimas. Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática, se logró torcer el destino a favor del país. “Expropiar está mal porque robar está mal. Quebrar este principio nos costó 12 años de inversiones”, remató Milei.

El presidente habló del fallo de la Justicai de EEUU a favor de Argentina en el Caso YPF. Foto: Captura de pantalla Oficina del Presidente

Además de celebrar el desenlace jurídico de la disputa, el jefe de Estado siguió apuntando contra sus opositores: “Lo que parecía imposible, hoy lo hicimos posible. Esta administración una vez más levantó los platos rotos, porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y hacernos cargo también de las necesidades del futuro”, proclamó.

“El populismo puede aparentar ser beneficioso en el corto plazo y quedar bien frente a las cámaras, pero le envía señales al resto del mundo y trae consecuencias negativas en el mediano y largo plazo porque pone en jaque los cimientos legales sobre los que se sustentan todas las inversiones en el país especialmente las estratégicas que se realizan con una mirada de largo plazo”, resumió.

El proyecto de ley que anunció Milei en plena cadena nacional

También aprovechó la situación para hacer anuncios en materia legislativa. “Hemos enviado al proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que la arrogancia de la política no nos vuelva a costar una década perdida y para que nunca más la propiedad privada vuelva a ser puesta en tela de juicio en nuestro país”, anunció.

“El hecho de que nosotros estemos arreglando el desastre que nos dejaron, no significa bajo ningún punto de vista que el desastre que nos dejaron no existiera”, recordó Milei. Antes de cerrar, destacó el trabajo realizado por la secretaria legal y técnica y cerebro jurídico de esta gestión, María Irarzabal Murphy; el Procurador del Tesoro, Sebastián Amerio; además de los subprocuradores y sus equipos. “Este logro es consecuencia del trabajo del equipo jurídico del Estado”, aseveró Milei. “Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente”, concluyó