El Gobierno entregará documentación clave a la Justicia por el viaje de Adorni a Punta del Este Foto: Presidencia

En el marco de la investigación judicial que involucra al jefe de Gabinete Manuel Adorni, el Gobierno iniciará el envío de la documentación solicitada por el juez Ariel Lijo este lunes 30 de marzo. Desde el entorno presidencial argumentaron que la demora de unos días respondió a la necesidad de centralizar los reportes de diversos organismos para formalizar una respuesta consolidada ante el juzgado.

La información que procesa el Ejecutivo es amplia y técnica. El expediente integra grabaciones de las cámaras de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), las hojas de ruta y planes de vuelo de la ANAC, además de facturaciones y reportes de la Unidad de Información Financiera (UIF). No solo eso, sino que también se incluyeron oficios remitidos a la Secretaría General de la Presidencia.

La estrategia de Casa Rosada será remitir todo lo que pidió la Justicia con el objetivo de que el magistrado reconstruya la logística del traslado familiar del jefe de Gabinete. A pesar del avance de la causa, en el oficialismo reconocen que están “tranquilos” debido a que, según sostienen, Adorni cuenta con las herramientas para “justificar todo”.

El jefe de Gabinete habló sobre la investigación en curso sobre sus viajes al exterior. Foto: Captura de pantalla Jefatura de Gabinete

Por el momento, el funcionario no oficializó un abogado defensor, aunque trascendió que desde la órbita del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, se barajaron nombres para su representación. En el Gobierno consideran que el llamado a declaración indagatoria no es inminente, dado que el proceso atraviesa una etapa preliminar de peritajes y recolección de pruebas.

Sin embargo, el vínculo con el juez Lijo está marcado por las tensiones remanentes tras su postulación incompleta a la Corte Suprema. Pese a esto, en el entorno presidencial remarcaron que la actual gestión fue la que más lo “cuidó” institucionalmente.

La investigación, que también cuenta con el impulso del fiscal Gerardo Pollicita por presunto enriquecimiento ilícito, ya derivó en el levantamiento del secreto fiscal de la productora Imhouse y del piloto Agustín Issin Hansen. La Justicia busca determinar el origen de los fondos que financiaron los vuelos.

Manuel Adorni y su esposa Foto: -

Uno de los puntos de conflicto surgió de las declaraciones de una empleada de la firma aeronáutica, quien ratificó que el periodista Marcelo Grandio gestionó los tramos como una invitación a una familia allegada y aportó chats y audios que complican la versión oficial. Este episodio, que incluyó una llamada de Grandio a la testigo mientras declaraba, generó una fuerte irritación en el Ejecutivo.

Ante este escenario, la postura de Casa Rosada combina la colaboración técnica con una cautelosa distancia respecto a los involucrado. “Nosotros queremos estar cerca formal e informalmente con Lijo, pero como con todos”, sintetizaron desde el despacho presidencial a TN.

Tras el respaldo de Milei, Adorni reactiva la estrategia política del Gobierno y convoca a una mesa clave en Casa Rosada

El Gobierno nacional busca retomar la iniciativa política luego de semanas de fuerte tensión interna y cuestionamientos públicos. En ese escenario, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, convocó a una mesa política de La Libertad Avanza para los próximos días, en una señal clara de reordenamiento y relanzamiento estratégico tras recibir un respaldo explícito del presidente Javier Milei.

La reunión, que será encabezada por el propio Adorni junto a Karina Milei, se realizará en la Casa Rosada y tendrá como eje central la estrategia legislativa del oficialismo, en un momento clave para el tratamiento de reformas estructurales y la negociación con bloques aliados y opositores en el Congreso.