A través de sus canales oficiales, la Embajada de Estados Unidos en Argentina manifestó su apoyo a la medida y subrayó la relevancia de la acción conjunta a nivel global para combatir el crimen organizado y el terrorismo. Foto: REUTERS

La reciente resolución del Gobierno de catalogar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) bajo la figura de organización terrorista obtuvo una respuesta inmediata y favorable desde Washington. A través de sus canales oficiales, la Embajada de Estados Unidos en Argentina manifestó su apoyo a la medida y subrayó la relevancia de la acción conjunta a nivel global para combatir el crimen organizado y el terrorismo.

En el comunicado emitido por la sede diplomática, se puso de relieve la visión de la gestión de Donald Trump, la cual “recibe con satisfacción los anuncios de aliados regionales que están tomando medidas contra los narcoterroristas que amenazan la seguridad y la soberanía de nuestro hemisferio”. Este aval público consolida la alineación estratégica entre ambos países en lo que respecta a la seguridad transnacional y el desmantelamiento de estructuras delictivas de alta complejidad.

Para Estados Unidos, las nuevas categorizaciones jurídicas representan “un paso fundamental para asegurar nuestra región”. Además, el documento oficial hizo hincapié en la importancia de la colaboración continental: “Apreciamos el compromiso de la administración de Milei en la lucha contra el narcoterrorismo y en la designación formal de organizaciones terroristas”.

La inclusión formal del Cartel de Jalisco en el registro de entidades terroristas fue ratificada por la Casa Rosada el pasado 26 de marzo de 2026. El propósito central de este cambio de estatus es proveer al Poder Judicial y a las fuerzas federales de instrumentos legales más robustos para la investigación, el rastreo financiero y la neutralización de esta red, cuya operatividad desbordó los límites de México para ramificarse por todo el continente.

Abatieron a El Mencho, líder del Cartel de Jalisco Nueva Generación. Foto: REUTERS

En los últimos años, el Cártel Jalisco Nueva Generación se posicionó como una de las corporaciones criminales más influyentes de Latinoamérica vinculada no solo al tráfico de estupefacientes, sino también al lavado de dinero y a una violencia sistémica. La determinación de Argentina reflejó una inquietud creciente por el avance de estos grupos y su capacidad de vulnerar la estabilidad y la seguridad nacional.

El gobierno de Javier Milei declaró al Cartel de Jalisco Nueva Generación como organización terrorista

El comunicado oficial del Gobierno se dio a poco más de un mes de que el líder del Cartel de Jalisco, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, haya sido abatido en un operativo en México. “En el marco de los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento y en cumplimiento de la normativa vigente, el Gobierno Nacional dispuso la incorporación del CJNG al Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET]), dependiente del Ministerio de Justicia”, subrayaron.

La decisión fue tomada a través de Cancillería, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Justicia y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). Según indicó el Gobierno, el hecho de designar al Cartel de Jalisco como organización terrorista se fundamentó en informes oficiales que acreditaron actividades ilícitas de carácter transnacional, así como vínculos con otras organizaciones de la misma índole.

“La inscripción en el RePET habilita la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar la capacidad de acción de estas organizaciones criminales y sus miembros, al tiempo que protege al sistema financiero argentino de ser utilizado con fines ilícitos”, precisó el Gobierno. “Además, refuerza la cooperación internacional en materia de seguridad y justicia en estrecha coordinación con aquellos países que ya han designado al Cartel de Jalisco como organización terrorista”, sumó.