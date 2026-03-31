Ministerio de Economía. Foto: Ministerio de Economía

El Gobierno oficializó una reestructuración interna dentro del Ministerio de Economía este martes 31 de marzo. Se dispuso que la Secretaría de Coordinación de Producción absorba temporalmente las tareas de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.

La decisión, formalizada mediante el Decreto 215/2026 publicado en el Boletín Oficial, se dio ante la vacancia de un funcionario a cargo del área de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa. Ante este escenario, se dispuso que el actual titular de la Secretaría de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne, asumiera todas las competencias del área vacante de forma inmediata.

De esta manera, en el texto oficial se estipuló que las competencias asignadas a dicha unidad serán asumidas por Lavigne “hasta tanto se disponga la cobertura de dicho cargo, con excepción de aquellas materias específicas en las que se hubiesen dispuesto reemplazos”. El puesto se encuentra vacante desde agosto del 2025, cuando el extitular de la secretaría en cuestión, Esteban Marzorati, dejó su cargo. En aquel entonces, ya se había anunciado que las funciones pasarían a manos de Lavigne, quien previamente se había desempeñado en el área de Industria y Comercio.

Luis Caputo, ministro de Economía. Foto: NA

La medida buscará garantizar la continuidad operativa de políticas destinadas a sectores críticos para la economía real, como las PYMES, los emprendedores y la economía del conocimiento, mientras se define un nombramiento permanente para el cargo. La Secretaría de Coordinación de Producción ya tenía entre sus objetivos asistir a Luis Caputo en la definición de políticas industriales y comerciales, por lo que con este movimiento, el Ejecutivo busca centralizar la gestión operativa bajo una sola firma para agilizar la toma de decisiones.

Cabe resaltar que en la normativa, se aclaró que esta unificación de funciones no implica una erogación adicional para el Estado Nacional, ya que se trata de una asignación de competencias a un funcionario que ya se encuentra en ejercicio.

Cambios en Economía: quién será el nuevo director del Banco Central designado por Caputo y Bausili

El Gobierno designó al nuevo director del Banco Central de la República Argentina (BCRA) y funcionarios en el Ministerio de Economía para cubrir puestos vacantes. Los nombramientos se formalizaron mediante los decretos 172 y 173/2026 publicados este jueves 26 de marzo en el Boletín Oficial y rigen desde este mes de marzo, aunque la designación en el directorio deberá ser refrendada por el Senado.

El economista Martín Vauthier fue designado como nuevo director del Banco Central en reemplazo de Federico Furiase, quien dejó su puesto en la entidad para asumir en la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía. El nombramiento será a partir del 13 de marzo, pero fue realizado “en comisión”, por lo que se debe esperar el acuerdo del Senado para su confirmación definitiva. En caso de ser ratificado, completará el período de mandato hasta el 23 de septiembre de 2028.

Fue designado por el Gobierno desde marzo de 2026. Foto: LM Neuquén

Vauthier es un economista cercano al ministro de Economía Luis Caputo y previo a su arribo al Banco Central, integraba el directorio del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) desde mediados de 2024. En la cartera económica, también fueron designados el licenciado en Economía Esteban Javier Fernández Medrano como Subsecretario de Análisis y Modelación Económica de la Secretaría de Política Económica; y la licenciada en Economía, Daniela Verónica Ramos, como Subsecretaria de Industria y Economía del Conocimiento de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa.