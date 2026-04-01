Carta de la comunidad científica en rechazo a la Ley de Glaciares:

Los glaciares, monumentales reservorios de agua dulce, desempeñan un papel fundamental en la sostenibilidad de los ecosistemas y el bienestar de las comunidades humanas. Foto: © Greenpeace / Daniel Beltrá

Especialistas en glaciología, ciencias criosféricas, hidrólogos, científicos ambientales y geógrafos se pronunciaron en contra de la modificación de la Ley de Glaciares en una carta dirigida “a los señores Diputados de la República Argentina, y demás autoridades competentes“. El reclamo se dio en el marco del próximo tratamiento en Diputados, donde el Gobierno busca aprobar el proyecto tras su media sanción en el Senado durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Parte de los expertos que se pronunciaron en contra de la modificación de la Ley de Glaciares fueron:

John Pomeroy, titular de la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad del Agua de Montaña

Samuel Nussbaumer, investigador del World Glacier Monitoring Service

Luzmila Davila Roller, subdirectora de Investigación Glaciológica del INAIGEM, Perú

Antoine Rabatelglaciólogo de la Universidad Grenoble Alpes, Francia

Xavier Bodin investigador de la Universidad de Saboya Mont-Blanc, Francia

Protestas por la Ley de Glaciares.

Ley de Glaciares: qué dice la carta de los especialistas

La carta expuso la existencia de un “firme respaldo técnico-científico a la Ley Nº 26.639″; el régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. Además, expresan su “profunda preocupación ante cualquier intento de reforma que reduzca los niveles actuales de protección de estos ecosistemas.”

“Como especialistas, destacamos que los glaciares y el ambiente periglacial son ecosistemas críticos, fuentes de vida y reservas estratégicas de recursos hídricos. Conforman un sistema integrado, esencial para la regulación hídrica, el mantenimiento de cuencas y la provisión de servicios ambientales en regiones áridas y semiáridas”, dijeron en la carta.

En este sentido, definieron a los glaciares como “cuerpos de hielo perennes, formados en la superficie terrestre por la acumulación, compactación y recristalización de la nieve, y que muestra señales de movimiento por acción de la gravedad” y al ambiente periglacial como “uno de los componentes más determinantes del sistema hídrico que concentra grandes volúmenes de hielo subterráneo que no se ven en la superficie y que cumplen funciones esenciales para la estabilidad de las cuencas de montaña.”

Ley de Glaciares Foto: Foto generada con IA

“Respaldamos de manera explícita la actual Ley de Glaciares como un instrumento técnico fundamental para la gestión sostenible de los sistemas glaciales y periglaciales en Argentina. Asimismo, reafirmamos la importancia de contar con criterios metodológicos claros, uniformes y aplicados a nivel nacional para la correcta identificación y protección de estos ecosistemas, consolidando el rol del IANIGLA como entidad científica central en la materia”, afirmaron.

Y agregaron: “Entendemos que estas consideraciones técnicas y científicas resultan esenciales para orientar políticas públicas coherentes con la realidad de los sistemas glaciales y periglaciales, así como con la necesidad urgente de conservar estos componentes críticos del ambiente frente a los desafíos que plantea la crisis climática.”

Qué implica desproteger a los glaciares

Los especialistas sostuvieron que desproteger a los glaciares implica comprometer las nacientes de agua de zonas áridas y perder reservas de agua que sostienen caudales en épocas críticas. También significa aumentar la vulnerabilidad de las cuencas ante sequías prolongadas y afectar el caudal de los cursos hídricos. Esto, a su vez, reduce la resiliencia hídrica en regiones que ya están experimentando crisis hídricas.

Cuál es la importancia de la Ley de Glaciares

Argentina fue el primer país del mundo en sancionar una ley específica para preservar los glaciares y el ambiente periglacial. Según los expertos, la Ley de Glaciares reconoce el carácter estratégico de estos sistemas y establece un piso uniforme de protección ambiental en todo el territorio argentino.

Glaciares. Foto: Freepik

“Su concepción y alcance responden a criterios científicos que buscan garantizar la protección de todas las áreas glaciares y periglaciales, ya sean superficiales o subterráneas, así como la conservación de su integridad física, dinámica y función ecológica”, precisaron.

Además, la ley promueve la provisión de información técnica y científica continua para la gestión de cuencas y recursos hídricos y establece la prohibición de actividades que alteren la dinámica natural o comprometan la integridad de estos sistemas y los procesos hidrológicos asociados, según los expertos.