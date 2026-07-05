El Gobierno lanzó la Mesa Federal Minera con Karina Milei a la cabeza: encuentro con gobernadores junto a Diego Santilli

Karina Milei encabezó la Mesa Federal Minera. Foto: NA

Con Karina Milei al frente, el Gobierno presentó en San Juan la Mesa Federal Minera en compañía de gobernadores y empresarios con el objetivo de blindar la nueva Ley de Glaciares.

Se trata de un órgano que buscará la articulación público-privada para impulsar la inversión minera en la Argentina, como sucede con el Cobre y el Litio.

Acompañaron a la secretaria general de la Presidencia el ministro del Interior, Diego Santilli; el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el secretario de Minería, Luis Lucero; el secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Fernando Brun; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; y el titular del Consejo Federal de Inversiones, Ignacio Lamothe.

Karina Milei encabezó la Mesa Federal Minera. Foto: NA

También participaron los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Martín Llaryora (Córdoba), Carlos Sadir (Jujuy), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Maximiliano Pullaro (Santa Fe); y empresarios del sector.

A lo largo del encuentro, los participantes destacaron el trabajo del Gobierno “en la construcción de un marco jurídico e institucional que favorezca el desarrollo del sector. En ese sentido, resaltaron herramientas clave impulsadas por el oficialismo, como el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) y la Ley de Glaciares”.

“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, destacó Karina Milei. Y agregó: “A modo de ejemplo: Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”.

Karina Milei encabezó la Mesa Federal Minera. Foto: NA

Los integrantes de la Mesa también subrayaron la relevancia del ordenamiento macroeconómico y la seguridad jurídica como condiciones indispensables para atraer inversiones en provincias con fuerte potencial minero e industrias desarrolladas.

Orrego, el gobernador sanjuanino y anfitrión del encuentro, señaló que “hemos recorrido dos años largos de arduo trabajo para poner a la minería como uno de los motores del país” en los que “la Nación y las provincias han venido haciendo su trabajo para recuperar seguridad jurídica”. “Necesitamos ahora que las empresas empiecen a concretar sus proyectos para que se traduzca en trabajo genuino”, expresó.

En tanto, el ministro del Interior afirmó que “el Gobierno de Milei sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y valoró el respaldo transversal de los gobernadores y del sector privado. “La Argentina tiene que dar el salto de ser un país con minería a consolidarse como un país minero”, concluyó.