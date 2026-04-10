El presidente encabezó una reunión de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

El presidente Javier Milei planea enviar al Congreso una reforma integral de los organismos públicos para retomar parte de los cambios que quedaron truncos tras el rechazo legislativo de los decretos delegados en 2025. La iniciativa apunta a avanzar por la vía parlamentaria con eliminaciones, fusiones y transformaciones en el Estado.

La redacción del proyecto está a cargo del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, junto a sus equipos técnicos. En la Casa Rosada señalan que el texto no será una reposición literal de las medidas anteriores y que podría incorporar nuevos organismos al esquema de revisión.

Federico Sturzenegger en Casa Rosada. Foto: NA

Qué cambios busca reactivar el Gobierno en los organismos públicos

Con las facultades delegadas vencidas, el Gobierno ya no puede impulsar este tipo de reformas por decreto. Por ese motivo, apuesta ahora a abrir el debate en el Congreso para recuperar cambios que habían quedado sin efecto tras la anulación parlamentaria del año pasado.

Desde el oficialismo hablan de una “revisión integral” del entramado estatal. En el paquete de 2025 se había dispuesto la disolución de Vialidad Nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional del Tránsito, además de la eliminación de la ARICCAME, el INAFCI y el INASE.

También se había avanzado con la transformación de organismos como el INTI, el INTA, el INV y el INPI. Luego del rechazo legislativo, el Ejecutivo restituyó por decreto el funcionamiento previo de esos entes con el argumento de garantizar la continuidad administrativa.

El presidente avanza con el recorte estatal, uno de los ejes de su gestión desde que asumió como presidente de Argentina. Foto: Wikipedia

La nueva ofensiva se inscribe en el plan oficial de reducción del empleo público. Según cifras del Ministerio de Desregulación, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 se eliminaron 65.528 puestos en el sector público, lo que representa una caída del 13 % del personal total.

El informe marca una reducción del 18,5 % en la Administración Pública Nacional y del 13 % en los organismos descentralizados, que ahora concentran buena parte del análisis del Ejecutivo.

En Balcarce 50 sostienen que el objetivo es avanzar sobre estructuras que consideran superpuestas, sobredimensionadas o de baja productividad, en línea con el ajuste del gasto previsto para este año. Ese diagnóstico ya había sido expuesto en los fundamentos del decreto 462/2025.

La estrategia legislativa y el escenario político en el Congreso

En el Gobierno reconocen que el proyecto volverá a tensar la relación con la oposición, los gobernadores y los gremios estatales, que ya habían cuestionado tanto el alcance del rediseño como el mecanismo elegido para llevarlo adelante.

Por ahora, el Ejecutivo evita confirmar una fecha de envío. La estrategia es ordenar primero otras iniciativas en la agenda legislativa, como la Ley Hojarasca y el paquete de propiedad privada, y esperar el momento político adecuado antes de abrir una discusión que anticipan como altamente conflictiva en Diputados y el Senado.