La Fábrica Argentina de Aviones. Foto: FAdeA.

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) refuerza su posicionamiento en la industria aeronáutica regional con un nuevo anuncio sobre exportación que refuerza su vínculo con Embraer, uno de los principales socios estratégicos de Latinoamérica.

El envío está destinado al programa del C-390 Millennium, una de las aeronaves más avanzadas desarrolladas por Brasil.

La Fábrica Argentina de Aviones. Foto: FAdeA.

Componentes claves de fabricación argentina

Desde su planta ubicada en Córdoba, FAdeA produce componentes clave que forman parte de este avión de transporte y reabastecimiento táctico.

De esta manera, la empresa confirmó la concreción del envío número 21 vinculado a este programa, consolidando una relación industrial que viene creciendo en los últimos años.

Este coincide con ser el segundo despacho en realizarse en este 2026, en el marco de un contrato vigente entre ambas compañías. Esta continuidad refleja no solo la confianza de Embraer en la capacidad productiva argentina, sino también el objetivo de FAdeA de fortalecer su perfil exportador y competir en el mercado global.

La Fábrica Argentina de Aviones. Foto: FAdeA.

El detalle del envío señala que se incluyeron diversos componentes fundamentales para la aeronave, entre los que destacan dos puertas del tren de aterrizaje de nariz (NLGD), dos spoilers -dispositivos que reducen la sustentación para facilitar el descenso del avión sin alterar significativamente su velocidad-, dos carenados móviles, que disminuyen la resistencia aerodinámica, y una pieza primaria estructural. Cada uno de estos elementos cumple un rol clave en el funcionamiento y la eficiencia del avión.

Hay que resaltar que el C-390 Millennium es actualmente la mayor aeronave fabricada por Embraer. Diseñado para transportar hasta 26 toneladas de carga, puede trasladar desde vehículos blindados hasta equipamiento militar pesado, lo que lo convierte en una herramienta estratégica para operaciones logísticas.

Además, está preparado para operar en entornos exigentes y escenarios de combate, ofreciendo respuestas ágiles a las necesidades de las Fuerzas Armadas.

Por todo esto descrito, la participación de FAdeA en su cadena de producción es especialmente relevante. La empresa argentina aporta componentes estructurales y subconjuntos que son esenciales para el ensamblaje final del avión, posicionándose como un proveedor confiable dentro de la industria.

La Fábrica Argentina de Aviones. Foto: FAdeA.

A su vez, desde el entorno del Ministerio de Defensa destacaron que este tipo de exportaciones forman parte de una estrategia más amplia para reactivar el sector y proyectar a la fábrica hacia nuevos mercados. Argentina cuenta con una capacidad industrial poco común en la región, y FAdeA representa uno de sus activos más importantes en materia tecnológica.

Y no hay que soslayarlo, con este nuevo envío, Argentina fortalece su relación con Brasil.