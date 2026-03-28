El país más poderoso de Sudamérica diseñó un avión de guerra y ya los exporta a Europa:

El Super Tucano A-29N de la Fuerza Aérea Brasileña. Foto: Wikipedia.

Brasil es ampliamente reconocido como la potencia militar dominante en Sudamérica, destacando por el mayor número de efectivos, un presupuesto significativo, tecnología avanzada (como cazas Gripen y submarinos nucleares en desarrollo) y una robusta industria de defensa local. La nación se encargó de consolidar su liderazgo aeroespacial al entregar recientemente las primeras unidades del avión de combate Super Tucano A-29N a Portugal, marcando la primera exportación de esta versión adaptada a estándares OTAN a un país europeo.

La compañía Embraer firmó un acuerdo con el Ministerio de Defensa portugués por 12 aviones A-29N Super Tucano, valorado en 200 millones de euros. Este paquete incluye un simulador de vuelo, soporte logístico, bienes y servicios integrales para el ciclo de vida de las aeronaves.

El Super Tucano A-29N de la Fuerza Aérea Brasileña. Foto: Wikipedia.

Los aviones cuentan con aviónica avanzada, sistemas de comunicaciones específicas de la OTAN y capacidades no para entrenamiento avanzado, ataque ligero, apoyo aéreo cercano (CAS) e inteligencia, vigilancia y reconocimiento (ISR).

Cómo es el Super Tucano A-29N de la Fuerza Aérea Brasileña

El Embraer EMB-314 Super Tucano es un avión turbohélice monomotor concebido para misiones de combate eficientes y de bajo costo, especialmente en escenarios de baja intensidad. Diseñado para tareas de contrainsurgencia y apoyo aéreo cercano, se destaca por su capacidad de ataque a objetivos terrestres y por poder operar desde pistas cortas o poco preparadas, una ventaja clave en entornos hostiles o de infraestructura limitada.

La aeronave permite llevar a dos tripulantes y cuenta con un techo de servicio de 10.668 metros. Puede transportar hasta 1.550 kilos de carga externa y ofrece una autonomía de 2,6 horas con combustible interno, que se extiende hasta 7,1 horas mediante tanques auxiliares. En términos de rendimiento, alcanza una velocidad máxima de 590 km/h y mantiene un crucero cercano a los 520 km/h, lo que lo convierte en una plataforma versátil y confiable para operaciones prolongadas.

El Super Tucano A-29N de la Fuerza Aérea Brasileña. Foto: Wikipedia.

Equipado con siete puntos de anclaje, el Super Tucano puede portar una amplia gama de armamento, entre ellos misiles aire-tierra, cohetes, bombas guiadas, pods de designación láser y ametralladoras de 12,7 milímetros, lo que le otorga una elevada versatilidad operativa para misiones de ataque y apoyo cercano.

Brasil concentra la mayor flota mundial de este modelo, con alrededor de 70 aeronaves distribuidas en cuatro escuadrones de la Fuerza Aérea Brasileña. El Super Tucano también fue incorporado por otros países de la región y aliados estratégicos, como Colombia (25 unidades), Ecuador (24), Chile (12 en proceso de adquisición), República Dominicana (8) y Estados Unidos.