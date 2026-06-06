La historia secreta del día en que Luca Prodan reemplazó al Indio Solari en La Plata

Indio Solari y Luca Prodan Foto: Archivo

Hay historias que parecen inventadas por la nostalgia, pero ocurrieron de verdad. Una de las más fascinantes del rock argentino sucedió en La Plata, el 21 de septiembre de 1982, cuando un recital programado para Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota terminó convirtiéndose en una escena de culto: Luca Prodan, por entonces figura ascendente de Sumo, salió a cantar en lugar del Indio Solari y dejó una postal irrepetible en el Polideportivo de Gimnasia y Esgrima La Plata, durante el llamado Festival de la Primavera.

La primavera de 1982 en la que La Plata vio lo imposible

La ciudad de las diagonales ya era, incluso antes de la masividad, un laboratorio cultural clave del rock argentino. El Indio Solari había crecido en La Plata, allí desarrolló su sensibilidad artística y también allí empezó a construir, junto a Skay Beilinson, la identidad de una banda que terminaría marcando a varias generaciones. Su debut en vivo junto a Skay fue en el Teatro Lozano en 1976, y en 1978 apareció por primera vez el nombre Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en un show en Salta.

Los Redondos Foto: Archivo

Por eso no fue casual que una escena tan decisiva ocurriera precisamente en La Plata. En septiembre de 1982, Los Redondos tenían un compromiso firmado para tocar en el festival de primavera montado en el microestadio tripero. Pero había un problema de fondo: el Indio no quería presentarse de día ni compartir cartel con otras bandas. Esa postura, resumida luego en la frase “solos y de noche”, formaba parte de una estética y de una concepción muy clara del grupo en esos años under.

Por qué el Indio Solari no fue y Luca Prodan terminó al frente de Los Redondos

La ausencia del Indio no significó la cancelación del show. Según la reconstrucción más citada sobre aquella jornada, La Negra Poli, histórica mánager y pieza esencial del universo ricotero, resolvió el problema con una llamada inesperada: convocó a Luca Prodan, con quien ya tenía vínculo desde el circuito alternativo porteño y los cruces en lugares míticos como Einstein. Prodan aceptó. Y así, de un modo casi imposible de imaginar hoy, el líder de Sumo terminó cantando con Los Redondos.

Primeras imágenes de Peter Lanzani como Luca Prodan Foto: @lageneraciondelamusica

Ese detalle no sólo revela la espontaneidad del under de los 80: también muestra hasta qué punto las escenas de Sumo y Los Redondos estaban más conectadas de lo que la posteridad hizo creer. Años después, el propio Solari aclaró que con Luca no eran “amigos” en el sentido clásico, pero sí existió un vínculo artístico real, con cruces, tensiones y hasta una historia compartida detrás de una canción fundamental.

Las canciones que sonaron aquella tarde y el tema que unió para siempre a Sumo y al Indio

Los testimonios sobre ese recital coinciden en un núcleo duro: Luca Prodan cantó “Nene nena”, “Criminal mambo”, “Mejor no hablar de ciertas cosas” y “Blues de la libertad”, acompañado por Los Redondos, mientras Roberto Pettinato también aparecía en escena con su saxo. El dato no es menor: en el estadio de básquet de Gimnasia había poco más de 200 personas, es decir, un puñado de testigos para una escena que luego se volvería mítica.

Entre esos temas, “Mejor no hablar de ciertas cosas” tiene un peso especial. El propio Indio Solari contó décadas más tarde que la letra era suya y que Luca la tomó, la transformó y la llevó al universo sonoro de Sumo. La canción apareció oficialmente en “Divididos por la felicidad”, el disco debut de Sumo lanzado en 1985, una obra decisiva para entender el nuevo lenguaje del rock argentino de mediados de los 80.

La Plata, cuna del cruce entre dos mitos del rock argentino

Lo que vuelve tan poderosa esta historia no es sólo la rareza del reemplazo. Es, sobre todo, el contexto. En 1982, Los Redondos todavía no habían editado “Gulp!”, su primer álbum llegaría en 1985, y ese mismo año el grupo grabó su primer demo en estudios RCA. Del otro lado, Sumo recién empezaba a consolidar una identidad que después sería fundamental para la modernización del rock local. Es decir: cuando ocurrió este cruce, ninguno de los dos fenómenos había explotado del todo, pero ambos ya estaban incubando una revolución estética.

Murió el Indio Solari. Foto: NA

La Plata fue central en esa gestación. No sólo porque allí se formó el universo ricotero, sino porque también fue una ciudad con peso específico en la reconstrucción cultural de la posdictadura y en la expansión del rock como forma de identidad. En ese mapa, el recital de Gimnasia quedó como una especie de cápsula de tiempo: una tarde en la que el futuro del rock argentino pasó por un escenario chico, ante pocos testigos y con una combinación que hoy suena a leyenda.

Por qué esta historia sigue creciendo con los años

Más de cuatro décadas después, el episodio sigue fascinando porque resume algo esencial de aquella época: el under como territorio de riesgo, mezcla y libertad. Luca Prodan no sólo reemplazó al Indio una vez. La relación entre ambos mundos volvió a cruzarse en 1987, cuando el líder de Sumo subió al escenario de Cemento durante un show de Los Redondos para improvisar “Criminal Mambo”, otra escena que quedó flotando en la memoria rockera.

Pero la tarde del 21 de septiembre de 1982 conserva algo más fuerte: el valor de lo irrepetible. No hubo megaproducción, no hubo transmisión televisiva, no hubo campaña de prensa. Hubo, en cambio, una ciudad, una primavera, una banda sin su cantante y otro cantante dispuesto a subirse al vacío. A veces la historia del rock no se escribe en estadios repletos, sino en esos desvíos mínimos que después se convierten en mito. Y en esa categoría entra, sin discusión, el día en que Luca Prodan fue el Indio Solari por una tarde en La Plata.