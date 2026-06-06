Fainá: el acompañamiento perfecto para la pizza porteña y su historia desconocida

Por qué el fainá se volvió inseparable de la pizza porteña Foto: Instagram @pizzerialoscampeones

Antes de convertirse en el socio inseparable de la muzzarella, el fainá ya tenía su propia historia en Buenos Aires. Nació del otro lado del Atlántico, cruzó el mar con la inmigración italiana y terminó transformándose en una de las costumbres más porteñas de todas: esa porción dorada de harina de garbanzos que muchos apoyan sobre la pizza en un ritual tan simple como inolvidable.

Hay comidas que alimentan y otras que, además, cuentan una ciudad. El fainá pertenece a esa segunda categoría. En Buenos Aires no es apenas un agregado ni una guarnición: es memoria de barrio, mostrador de pizzería, sobremesa apurada y tradición popular. Su aparición en la mesa porteña está ligada a la inmigración genovesa que marcó para siempre la identidad culinaria de la ciudad, especialmente en zonas como La Boca, donde la cocina italiana empezó a mezclarse con los hábitos del Río de la Plata.

Lo curioso es que, aunque hoy parezca imposible separar una porción de pizza de su triángulo de fainá, su historia empezó antes de que la pizza porteña se consolidara como fenómeno urbano. De hecho, distintos registros y reconstrucciones históricas coinciden en que esta preparación de harina de garbanzos, agua, aceite y pimienta llegó desde Génova a fines del siglo XIX y encontró en Buenos Aires una segunda patria gastronómica.

La historia desconocida del fainá: de la farinata genovesa a las mesas de Buenos Aires

En Italia, el fainá es conocido como farinata y forma parte de la cocina tradicional de Liguria, con epicentro en Génova. Allí se lo consume como una preparación sencilla, finita y muy ligada a la lógica de la cocina humilde: pocos ingredientes, cocción fuerte y resultado irresistible. Con el tiempo, esa receta también se difundió a otras regiones y países bajo distintos nombres, como socca en Niza o calentita en Gibraltar y el norte de África.

La fainá, el mejor acompañante para la pizza Foto: Instagram @pizzeriaelfortin

Cuando los inmigrantes genoveses llegaron al Río de la Plata, trajeron en sus valijas mucho más que recuerdos: también trajeron sus formas de comer. La Boca, uno de los barrios donde la presencia ligur fue más fuerte, se convirtió en un foco clave para la expansión del fainá en Buenos Aires. Allí empezó a adaptarse a la dinámica local: una versión más práctica, pensada para el despacho rápido y, según algunas crónicas gastronómicas, más resistente para la venta ambulante que la farinata original italiana.

Uno de los datos más interesantes es que las primeras fainás registradas en Buenos Aires habrían sido elaboradas en 1882, en un horno vinculado a Nicola Vaccarezza, una referencia que suele aparecer cuando se reconstruye el origen local de esta receta. Ese detalle ayuda a entender por qué el fainá no fue un invento secundario dentro del universo pizzero porteño, sino una presencia temprana, casi fundacional.

Por qué el fainá se volvió inseparable de la pizza porteña

La unión entre ambos no nació en Italia: se volvió costumbre en Buenos Aires. Esa es una de las claves que más sorprenden a quienes llegan por primera vez a una pizzería porteña. Mientras en Génova la farinata suele comerse sola, en Argentina tomó cuerpo una combinación nueva y profundamente local: la de poner el fainá sobre la porción de pizza, la famosa “pizza a caballo”.

Esa asociación no fue casual. La pizza porteña se hizo más alta, más cargada de queso y más pensada para comer al paso o compartir de pie en el mostrador. En ese contexto, el fainá aportó textura, contraste y una identidad propia que terminó convirtiéndolo en parte del combo afectivo de la ciudad, junto al clásico imaginario de “moscato, pizza y fainá”.

La historia desconocida del fainá: de la farinata genovesa a las mesas de Buenos Aires Foto: Instagram @pizzerialoscampeones

Con el tiempo, la dupla dejó de ser solo una costumbre gastronómica para convertirse en una postal urbana. Avenida Corrientes, los salones de cerámica, la muzzarella desbordada y el fainá servido en porción triangular forman parte de una escena que define a Buenos Aires tanto como un café notable o una esquina con historia.

De receta humilde a emblema porteño: cómo el fainá ganó prestigio propio

Durante décadas, el fainá fue visto como “el acompañamiento”. Sin embargo, su lugar en la cultura gastronómica porteña se volvió tan fuerte que hoy ya no puede pensarse como un simple extra. La valorización de las pizzerías históricas y la reciente distinción a varios templos tradicionales como “Pizzerías Emblemáticas” muestran que la pizza porteña y todo lo que la rodea forman parte de un patrimonio cultural vivo.

Fainá: el acompañamiento perfecto para la pizza Foto: Instagram @pizzerialoscampeones

No es casual que lugares históricos de la ciudad sigan defendiendo esta costumbre con la misma convicción de hace décadas. En muchos de esos locales, la porción de fainá conserva una elaboración simple pero precisa: horno fuerte, borde dorado, centro suave y la pimienta justa para no perder el acento original genovés. En esa combinación entre herencia inmigrante y adaptación barrial está buena parte de su encanto.

Dónde comer fainá en Buenos Aires: 5 lugares clásicos con dirección exacta

Si la idea es probar fainá con historia, estos son algunos de los lugares más emblemáticos de Buenos Aires donde la experiencia sigue viva:

Güerrín – Av. Corrientes 1368, San Nicolás. Fundada en 1932 , es uno de los grandes íconos de la pizza al molde porteña y figura en el circuito gastronómico histórico de la ciudad.

Banchero (La Boca) – Av. Almirante Brown 1220, La Boca. Abierta desde 1932 , está asociada a la tradición xeneize y a la historia grande de la pizza y la fugazzeta porteña.

El Cuartito – Talcahuano 937, Buenos Aires. Nació en 1934 y sigue siendo uno de los salones más reconocibles de la ciudad para comer pizza y fainá en clave bien porteña.

Pizzería Angelín – Av. Córdoba 5270, Villa Crespo. Un clásico barrial muy ligado a la pizza tradicional de Buenos Aires y a una forma de comer que resiste modas.

El Imperio de la Pizza – Av. Corrientes 6891, Chacarita. Fundada en 1947 , es una referencia histórica en el extremo de Corrientes y uno de los templos más queridos del circuito pizzero porteño.

Los Campeones – Av. Montes de Oca 856, Barracas. Fundada en 1954, es un verdadero emblema barrial, famosa por su elaboración artesanal y su horno a leña de quebracho, además de ser uno de los grandes clásicos del sur porteño.

El secreto del fainá porteño que muchos todavía no conocen

Tal vez ahí esté la razón de su permanencia. El fainá no se limitó a acompañar a la pizza: ayudó a construir una manera porteña de comer. Nació como receta de raíz italiana, pero en Buenos Aires encontró algo más fuerte: una costumbre, una liturgia y una identidad que lo volvió indispensable. Por eso, cada vez que alguien apoya una porción dorada sobre una muzzarella humeante, no solo repite un hábito gastronómico: también reactiva una historia de inmigración, barrio y memoria colectiva.