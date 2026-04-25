Pronóstico del tiempo para hoy en Río Negro

Esta mañana en Río Negro, el clima se presenta con un día parcialmente nuboso, aunque sopla una ligera brisa del sur con una velocidad promedio de 22 km/h. La temperatura mínima se mantendrá cerca de los 6.8°C, proporcionando un comienzo fresco al día. Es recomendable llevar una chaqueta liviana si planea estar al aire libre temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En cuanto al resto del día, se espera que las temperaturas máximas alcancen alrededor de 17.1°C. Aunque no hay previsión de lluvias, la humedad relativa podría alcanzar hasta un 82%, lo cual podría generar un ambiente ligeramente húmedo. Se mantendrá una brisa constante durante parte de la tarde y la noche, aumentando un poco en intensidad. Es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, pero siempre es aconsejable estar al tanto de posibles cambios.

“El tiempo es un aspecto crítico para planificar cualquier actividad, y entenderlo nos ayuda a aprovechar mejor nuestro día.”

En general, las condiciones de hoy son ideales para cualquier actividad al aire libre siempre y cuando sea consciente de la humedad y no se olvide de protegerse del sol, pese a las nubes. ¡Disfrute de su día en Río Negro!