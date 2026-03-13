El discurso del presidente duró poco más de 40 minutos. Foto: Prensa Gobierno

El Gobierno detalló cuáles son las empresas que planean invertir en el país tras la inauguración de “Argentina Week” en Estados Unidos por parte de Javier Milei, quien viajó con su comitiva conformada por ministros y un grupo de once gobernadores. De acuerdo a lo informado oficialmente, se registró un total de 16.150 millones de dólares en inversiones.

El pasado martes 10 de marzo, el presidente Javier Milei presentó su visión de gestión ante una audiencia de inversores internacionales en Nueva York, Estados Unidos. El mandatario insistió en su objetivo de transformar al país y expuso el marco ético que, según aseguró, rige la toma de sus decisiones.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

“Tenemos como objetivo hacer de la Argentina el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos que les planteo a cada uno de mis ministros es que no todos los instrumentos de política son aceptables. Es decir, hay restricciones morales. Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal”, sostuvo Milei.

En este contexto, fuentes oficiales informaron las inversiones registradas como consecuencia de la apertura de “Argentina Week” tratándose de un monto total por 16.150 millones de dólares. Mercado Libre, Transportadora de Gas del Sur (TGS), Pampa Energía y First Quantum Minerals son las empresas que confirmaron su presencia en el país.

Las inversiones en Argentina que anunció el Gobierno tras la apertura de “Argentina Week”

Mercado Libre

Mercado Libre va a invertir 3.400 millones de dólares para expandir su operación logística en el país, lo que implica la creación de 1.900 empleos directos. La empresa facilita las ventas de 2,7 millones de PyMEs y emprendedores argentinos.

Transportadora de Gas del Sur (TGS)

Transportadora de Gas del Sur (TGS) anunció una inversión de 3.000 millones de dólares en Vaca Muerta para industrializar líquidos de gas natural. Se trata de la inversión más grande de los últimos 25 años para un desarrollo de estas características. A partir de la obra se crearán 4.000 puestos de trabajo directos, 15.000 empleos indirectos y se generarán exportaciones por 1.200 millones de dólares anuales.

Pampa Energía

Como consecuencia de la ampliación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que a partir del Decreto 168/2026 incluye a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, Pampa Energía solicitó adherirse al régimen con una inversión de más de 4.500 millones de dólares destinada a la exploración y producción de petróleo no convencional. Gracias a este desembolso se podrán realizar 100 pozos adicionales, acelerando y eficientizando la producción.

First Quantum Minerals

La minera First Quantum Minerals consolida su presencia en la Argentina con una inversión estimada de 5.250 millones de dólares en el proyecto de cobre Taca Taca, en la provincia de Salta. Durante su construcción, se proyectan 4.000 nuevos puestos de trabajo y, durante la etapa operativa, se incorporarán 2.000 empleos directos.

“No sé si es la mejor estrategia pegarle así a empresarios tan conocidos”: las reacciones al discurso de Milei en EEUU

Javier Milei realizó la apertura de “Argentina Week”, el evento llevado a cabo en Nueva York, Estados Unidos, con el objetivo de atraer inversiones al país. El presidente estuvo acompañado de funcionarios del Gobierno y gobernadores aliados y empresarios de distintos sectores reaccionaron al discurso, que estuvo atravesado por la hoja de ruta de Argentina a nivel económico y la crítica sostenida a Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla.

“Aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros”, dijo Milei en uno de los pasajes de su alocución. En este marco, Infobae reveló la charla que tuvo con empresarios en Estados Unidos posterior al discurso del jefe de Estado argentino: algunos lo escucharon por primera vez y otros ya lo habían presenciado.

Javier Milei en la "Argentina Week". Foto: Presidencia

“A los americanos nos gusta que se hable directo: si algo cuesta 10 y se vende por 50, está mal. Y el Presidente lo dice. Yo lo aplaudo por eso”, dijo un alto ejecutivo de una multinacional ligada al rubro energético. “No conozco del todo a lo mencionados, pero me gusta el énfasis y las cosas claras”, agregó.

Uno de los asistentes cuestionó la fuerte crítica del presidente a los empresarios industriales y consideró que lo expuesto en el Congreso había sido suficiente. “Acá la gente vino a entender la cambios, a ver cuánta confianza despierta Argentina. No sé si es la mejor estrategia pegarle así a empresarios tan conocidos”, soltó.