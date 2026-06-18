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Ricardo Lorenzetti brindó una conferencia magistral en la UNLaM

El juez de la Corte Suprema habló ante Ante un Salón de las Américas repleto.

Matias Greisert
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Conferencia magistral de Ricardo Lorenzetti en la UNLaM.
Conferencia magistral de Ricardo Lorenzetti en la UNLaM. Foto: Prensa
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Ricardo Lorenzetti encabezó una conferencia magistral ante un Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza repleto.

El evento reunió a estudiantes, integrantes del Poder Judicial y a un público interesado en reflexionar sobre los desafíos del liderazgo, medio ambiente e inteligencia artificial en el siglo XXI.

Conferencia magistral de Ricardo Lorenzetti en la UNLaM.
Conferencia magistral de Ricardo Lorenzetti en la UNLaM. Foto: Prensa

El juez consideró a la UNLaM “un modelo de Universidad que representa la posibilidad de desarrollo humano y la oportunidad de vivir los sueños de cada individuo”. A la vez, expresó su preocupación por el riesgo que enfrenta este desarrollo en el contexto global actual.

El ministro de la Corte planteó su preocupación por la desconexión entre las instituciones y la sociedad. Al respecto, señaló que la participación ciudadana en las elecciones ha disminuido drásticamente, lo que “pone en riesgo la esencia de la democracia”.

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Conferencia magistral de Ricardo Lorenzetti en la UNLaM

En ese sentido, Lorenzetti alertó: “La sociedad actual se encuentra distraída por la coyuntura diaria y no presta atención a los grandes temas que afectan el futuro”. En este contexto, recalcó la necesidad de abordar la creciente desconexión entre el lenguaje de la política y la realidad que vive la ciudadanía.

Uno de los aspectos centrales de su discurso se refirió al impacto de la tecnología y, en particular, de la inteligencia artificial: “Esta nueva era tecnológica no solo tiene el potencial de transformar el trabajo, sino que también plantea serios desafíos en términos de empleo”. Así, mencionó que “muchas profesiones podrían verse amenazadas por la automatización y la IA, lo que podría resultar en un desempleo masivo”.

Conferencia magistral de Ricardo Lorenzetti en la UNLaM.
Conferencia magistral de Ricardo Lorenzetti en la UNLaM. Foto: Prensa

Además, subrayó la importancia de “reimaginar la educación para preparar a las futuras generaciones” ante estos cambios. De este modo, propuso que “las instituciones educativas se enfoquen en desarrollar habilidades críticas y analíticas en lugar de simplemente transmitir información, ya que el acceso a datos es cada vez más fácil gracias a la tecnología”.

En otro tramo de la conferencia, Lorenzetti también abordó la cuestión de la longevidad y el consecuente envejecimiento de la población, planteando interrogantes sobre cómo se sostendrán social y económicamente las personas que vivirán más allá de los 65 años. Al respecto, hizo hincapié en la necesidad de repensar los sistemas de salud y seguridad social para “asegurar una vida digna y confortable para todos”.

Conferencia magistral de Ricardo Lorenzetti en la UNLaM.
Conferencia magistral de Ricardo Lorenzetti en la UNLaM. Foto: Prensa

A manera de cierre, el Doctor Honoris Causa de la UNLaM concluyó su intervención instando a las y los presentes a reflexionar sobre el futuro que están construyendo. Así, hizo un llamado a la acción colectiva, enfatizando que “la sabiduría y la experiencia humana son esenciales para enfrentar los retos del siglo XXI”.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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