comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Fuerza Aérea Argentina: cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

El brigadier general Gustavo Valverde explicó cómo opera el sistema de radares y el protocolo para interceptar aeronaves no autorizadas en el espacio aéreo argentino. Además, detalló el avance del plan de modernización de la Fuerza Aérea con la incorporación de los cazas F-16 y la capacitación de los pilotos que los operarán.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Los aviones caza F-16.
Los aviones caza F-16. Foto: Fuerza Aérea Argentina
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La Fuerza Aérea Argentina reforzó su estrategia de vigilancia del espacio aéreo con un sistema de radares, protocolos de interceptación y la incorporación de los nuevos aviones de combate F-16, en el marco del proceso de modernización impulsado por el Ministerio de Defensa. El brigadier general Gustavo Valverde, jefe de la fuerza, explicó cómo funciona el control de los cielos argentinos, el trabajo coordinado con otras áreas del Estado y los desafíos que implica combatir el ingreso de aeronaves irregulares.

Entrenamiento de pilotos argentinos para los caza F-16. Foto: Instagram @fuerzaaerea_arg

En una entrevista con Infobae, Valverde aclaró que la misión principal de la Fuerza Aérea no es perseguir el narcotráfico, sino garantizar la defensa del espacio aéreo nacional. En ese sentido, señaló que toda aeronave que ingresa al país sin cumplir con las normas establecidas es detectada e intervenida mediante un protocolo específico.

Cómo actúa la Fuerza Aérea ante vuelos no autorizados

El brigadier general explicó que el Comando Conjunto Aeroespacial, dependiente del Estado Mayor Conjunto, coordina las operaciones para identificar aeronaves sospechosas, interceptarlas y obligarlas a aterrizar o abandonar el espacio aéreo argentino.

Sin embargo, aclaró que no todos los vuelos interceptados están vinculados con actividades ilícitas. En muchos casos se trata de aeronaves civiles, como aviones fumigadores, o pilotos que presentaron fuera de término su plan de vuelo. Por eso, el análisis de inteligencia y el monitoreo permanente permiten diferenciar cada situación antes de actuar.

Contenido Recomendado

De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi:el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial

De Chipre a Bangladesh, con escala en Lionel Messi: el homenaje argentino que unió culturas en pleno Mundial

Hito en la Fuerza Aérea:pilotos argentinos avanzaron en un paso clave con los nuevos cazas F-16 con apoyo de EEUU

Hito en la Fuerza Aérea: pilotos argentinos avanzaron en un paso clave con los nuevos cazas F-16 con apoyo de EEUU

Una vez que la aeronave aterriza, la intervención queda en manos del Ministerio de Seguridad y de las fuerzas federales, responsables de realizar inspecciones, detenciones o secuestro de cargas cuando corresponde.

El sistema de radares que protege el espacio aéreo

La vigilancia aérea se apoya en una red de radares secundarios, utilizados para controlar el tránsito comercial, y radares primarios, destinados a la detección militar. Estos últimos están desplegados principalmente en el norte y el sur del país, zonas consideradas estratégicas.

Valverde destacó que el Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA) ya completó una primera etapa y avanza con una segunda fase que contempla nuevas instalaciones en la provincia de Buenos Aires y la costa atlántica.

Además, explicó que la red fue diseñada con redundancia, de modo que si un radar entra en mantenimiento, otro puede cubrir la misma área. A esto se suma el despliegue de radares móviles para reforzar sectores considerados vulnerables y evitar que organizaciones criminales aprovechen eventuales puntos ciegos.

Los F-16, pieza clave de la modernización

La incorporación de los F-16 representa uno de los proyectos más importantes para la modernización de la Fuerza Aérea Argentina. Los primeros seis cazas llegaron a fines del año pasado y está previsto que otras seis unidades se incorporen próximamente.

Según Valverde, estas aeronaves mejoran significativamente la capacidad para interceptar tanto vuelos de baja velocidad como aviones de altas prestaciones. También remarcó que el programa cuenta con financiamiento para garantizar su operación y mantenimiento.

Aviones F-16 Foto: Foto generada con IA

La preparación de los pilotos demanda un proceso de varios años. Además de acumular experiencia de vuelo, deben superar exigentes evaluaciones físicas, incluida la prueba en cámara centrífuga que simula aceleraciones de hasta nueve veces la fuerza de gravedad, requisito indispensable para operar el F-16.

El entrenamiento combina instrucción en Argentina y en el exterior, mientras la Fuerza Aérea continúa fortaleciendo sus capacidades tecnológicas y operativas para garantizar la vigilancia permanente del espacio aéreo y responder con mayor eficacia a los desafíos de la seguridad nacional.

Fuerza Aérea ArgentinaFuerzas ArmadasAviones F-16
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

    PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados: cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

  2. Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto:el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

    Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto: el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

  3. Ni Una Menos:qué dice el documento que se leyó durante la manifestación frente al Congreso

    Ni Una Menos: qué dice el documento que se leyó durante la manifestación frente al Congreso

  4. La cifra de 20 dígitos que citó Milei:cuánta inflación acumuló Argentina desde la creación del Banco Central en 1935

    La cifra de 20 dígitos que citó Milei: cuánta inflación acumuló Argentina desde la creación del Banco Central en 1935

  5. Milei anunció por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central:“Viene a terminar la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”

    Milei anunció por cadena nacional la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central: “Viene a terminar la estafa de falsificar dinero para financiar a la alta política”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Fuerza Aérea Argentina:cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

Fuerza Aérea Argentina: cómo funciona el sistema de vigilancia aérea y qué papel tendrán los nuevos F-16

Malvinas en la camiseta de la Selección Argentina:el proyecto que une fútbol, historia y soberanía

PAMI lanzó un botón de emergencia para jubilados:cómo funciona y cómo activarlo desde el celular

Paro nacional docente de este lunes 3 de agosto:el Gobierno exige un 75% de escuelas abiertas atado a la Reforma Laboral

Economía

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores:la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

Freno productivo y reactivación para 600 trabajadores: la histórica empresa de electrodomésticos que reabrió su planta

ANSES confirmó las fechas de cobro de agosto:cuándo pagan a DNI terminados en 4, 5, 6 y 7

Aumentos de agosto:cuánto suben el transporte, los colegios, el gas, el agua y las prepagas

Bono ANSES de $70.000:quiénes lo cobran completo y quiénes quedan afuera en agosto

Turismo

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia:ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Buscan voluntarios para vivir en una isla de Grecia: ofrecen alojamiento gratis a cambio de cuidar gatos

Crisis migratoria:mientras crece el número de cadáveres recuperados en la costa de Ceuta, Italia cerró parcialmente sus fronteras

Un argentino fue acusado de asesinar a una mujer en Málaga, habría intentado suicidarse después y ahora está detenido

Italia confirmó la suspensión de Schengen con España:cómo afecta al turismo, los viajes y qué consecuencias tendrá la medida