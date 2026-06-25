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Decreto del Gobierno: Milei firmó el pliego de 46 nuevos jueces en el Boletín Oficial y envió al Senado otros 21 candidatos

El Ejecutivo oficializó el nombramiento de 46 magistrados civiles y penales y excluyó del listado a María Verónica Michelli. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El Consejo de la Magistratura de la Nación dio luz verde al concurso destinado a normalizar la composición de los Tribunales Orales Federales (TOF) de Retiro.
El Consejo de la Magistratura de la Nación dio luz verde al concurso destinado a normalizar la composición de los Tribunales Orales Federales (TOF) de Retiro. Foto: REUTERS
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A través del Boletín Oficial de este jueves 25 de junio, el Gobierno oficializó el nombramiento de 46 magistrados civiles y penales, conjueces y defensores públicos. Sin embargo, el presidente Javier Milei excluyó del listado final el decreto de María Verónica Michelli, una jueza resistida por el riñón político de Balcarce 50 cuyo pliego había sido aprobado por la Cámara de Senadores a principios de mes. En paralelo, el Ministerio de Justicia envió otros 21 postulantes a la Cámara de Senadores.

El Gobierno formalizó la designación de 46 nuevos jueces en los fueros civil y penal de la Justicia federal, pero optó por aplicar un fuerte filtro político de último momento. En las publicaciones del Boletín Oficial de este jueves 25 de junio, no figuró el decreto de nombramiento de la doctora María Verónica Michelli, cuyo cargo en el Tribunal Oral Federal N°3 de La Plata había sido aprobado por el Senado de la Nación a principios de junio. Sin la firma del presidente Javier Milei, la magistrada quedó imposibilitada de asumir sus funciones de manera efectiva en los tribunales platenses.

Desde el plano técnico, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, argumentó la decisión en declaraciones a Radio Mitre. “El cargo de la doctora Michelli es un tribunal que no está habilitado, como el de otros candidatos propuestos. Es un juzgado que todavía tiene que crear la Corte Suprema de Justicia”, dijo.

Al respecto, el titular de la cartera judicial precisó los tiempos logísticos que requiere la puesta en marcha de estas dependencias. “El Consejo de la Magistratura tiene que iniciar un proceso para buscar edificio, acondicionarlo, poner mobiliario y tecnología. Es un proceso largo, hay varios tribunales y juzgados sin habilitar hace tiempo”, justificó Mahiques.

En paralelo a estas designaciones, el Ministerio de Justicia remitió al Senado una nueva tanda de pliegos con otros 21 candidatos destinados a cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores oficiales en distintas jurisdicciones. Según confirmaron fuentes oficiales, este nuevo paquete de nombres no contempla postulaciones para los estratégicos Tribunales Federales de Comodoro Py, la sede judicial porteña donde se tramitan las causas de mayor impacto político e investigaciones por delitos de corrupción pública.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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