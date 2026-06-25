Miles de estudiantes de Morón prometieron fidelidad a la Bandera

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

En el marco del Día de la Bandera, el Municipio de Morón llevó adelante el acto de Promesa de Fidelidad a la Bandera Nacional destinado a estudiantes de cuarto año de escuelas primarias y de modalidad especial.

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

Miles de chicas y chicos participaron de esta significativa ceremonia acompañados por sus familias, docentes y la comunidad educativa.

El encuentro tuvo lugar en la Plaza General José de San Martín, donde el intendente Lucas Ghi encabezó la actividad y tomó la promesa a las y los estudiantes, protagonistas de una jornada cargada de emoción y sentimiento patrio.

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Es uno de los actos más emotivos que nos toca vivir, por la ilusión con la que llegan los chicos y chicas a esta plaza. Hay un trabajo previo que realizan los docentes en las aulas y que hoy se materializa en esta promesa de fidelidad a la bandera, que tiene que ver con reconocerse como parte de un pueblo, de una historia, de una identidad y de un proyecto colectivo. Queremos que sea no solo un acto protocolar, sino también una celebración que las y los acompañe siempre”.

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

Como parte de la celebración, las familias pudieron disfrutar de diversas propuestas artísticas a cargo de Choque Urbano, que acompañaron el desarrollo del acto y transformaron la Plaza San Martín en un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

La Promesa de Fidelidad a la Bandera constituye uno de los momentos más importantes de la vida escolar, ya que invita a las y los estudiantes a reafirmar su compromiso con los valores de solidaridad, democracia, respeto y participación ciudadana.

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

Participaron de la ceremonia la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; secretarios y secretarias del gabinete municipal; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Morón, Sibila Botti; concejales y concejalas; la inspectora jefa regional de Gestión Estatal, Eliana González De Martino; la inspectora jefa regional de Gestión Privada, Elva Pereyra; la inspectora jefa distrital, Natalia Díaz; la presidenta de la Asociación Belgraniana de Morón, Laura Gómez Rusca; la presidenta del Consejo Escolar de Morón; consejeros y consejeras escolares; inspectoras e inspectores de gestión estatal y privada; autoridades de la Asociación de Magistrados, del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Morón; representantes del INAC/CIATA y de la Fuerza Aérea Argentina; autoridades de la Base Aérea Militar de Morón; veteranos de Guerra de Morón; integrantes de la Asociación Civil Unidos por Malvinas de El Palomar; y el defensor del Pueblo de Morón.