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Miles de estudiantes de Morón prometieron fidelidad a la Bandera

La tradicional ceremonia reunió a alumnas y alumnos de escuelas públicas y privadas del distrito, quienes compartieron una jornada cargada de emoción y compromiso con los valores que representa la insignia nacional.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Promesa de la bandera de estudiantes de Morón.
Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa
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En el marco del Día de la Bandera, el Municipio de Morón llevó adelante el acto de Promesa de Fidelidad a la Bandera Nacional destinado a estudiantes de cuarto año de escuelas primarias y de modalidad especial.

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón.
Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

Miles de chicas y chicos participaron de esta significativa ceremonia acompañados por sus familias, docentes y la comunidad educativa.

El encuentro tuvo lugar en la Plaza General José de San Martín, donde el intendente Lucas Ghi encabezó la actividad y tomó la promesa a las y los estudiantes, protagonistas de una jornada cargada de emoción y sentimiento patrio.

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón.
Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

Al respecto, el jefe comunal expresó: “Es uno de los actos más emotivos que nos toca vivir, por la ilusión con la que llegan los chicos y chicas a esta plaza. Hay un trabajo previo que realizan los docentes en las aulas y que hoy se materializa en esta promesa de fidelidad a la bandera, que tiene que ver con reconocerse como parte de un pueblo, de una historia, de una identidad y de un proyecto colectivo. Queremos que sea no solo un acto protocolar, sino también una celebración que las y los acompañe siempre”.

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Promesa de la bandera de estudiantes de Morón.
Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

Como parte de la celebración, las familias pudieron disfrutar de diversas propuestas artísticas a cargo de Choque Urbano, que acompañaron el desarrollo del acto y transformaron la Plaza San Martín en un espacio de encuentro para toda la comunidad.

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón.
Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

La Promesa de Fidelidad a la Bandera constituye uno de los momentos más importantes de la vida escolar, ya que invita a las y los estudiantes a reafirmar su compromiso con los valores de solidaridad, democracia, respeto y participación ciudadana.

Promesa de la bandera de estudiantes de Morón.
Promesa de la bandera de estudiantes de Morón. Foto: Prensa

Participaron de la ceremonia la jefa de Gabinete, Dra. Estefanía Franco; secretarios y secretarias del gabinete municipal; la presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Morón, Sibila Botti; concejales y concejalas; la inspectora jefa regional de Gestión Estatal, Eliana González De Martino; la inspectora jefa regional de Gestión Privada, Elva Pereyra; la inspectora jefa distrital, Natalia Díaz; la presidenta de la Asociación Belgraniana de Morón, Laura Gómez Rusca; la presidenta del Consejo Escolar de Morón; consejeros y consejeras escolares; inspectoras e inspectores de gestión estatal y privada; autoridades de la Asociación de Magistrados, del Poder Judicial y del Colegio de Abogados de Morón; representantes del INAC/CIATA y de la Fuerza Aérea Argentina; autoridades de la Base Aérea Militar de Morón; veteranos de Guerra de Morón; integrantes de la Asociación Civil Unidos por Malvinas de El Palomar; y el defensor del Pueblo de Morón.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

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