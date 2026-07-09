Estados Unidos saludó a Argentina por el 9 de Julio y destacó la alianza estratégica con el gobierno de Milei como un “socio indispensable”

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Marco Rubio felicitó a la Argentina este 9 de julio por el 210° aniversario de su independencia. El secretario de Estado del gobierno de Donald Trump afirmó que el país se consolidó como un “socio indispensable” en la región bajo el liderazgo del presidente Javier Milei.

En un comunicado publicado por el Departamento de Estado norteamericano, Rubio sostuvo que ambos gobiernos enfrentan amenazas de “narcoterrorismo, crimen transnacional y regímenes autoritarios” que “socavan la libertad” en el hemisferio. En este sentido, destacó el rol de Argentina en la defensa de la “libertad” y la oposición a la “tiranía”.

Rubio envió un saludo a Argentina por el Día de la Independencia. Foto: REUTERS

“En nombre de los Estados Unidos de América, expreso mis más sinceras felicitaciones al pueblo argentino con motivo del 210.º aniversario de su independencia”, comenzó en su comunicado oficial el Secretario de Estado norteamericano. El funcionario indicó que Washington busca ampliar la cooperación bilateral en minerales críticos, energía nuclear civil, comercio e inversión. Además, señaló que espera que la asociación entre ambos países entregue resultados para las dos naciones y la región.

“Bajo el liderazgo del presidente Javier Milei, Argentina se ha convertido en un socio indispensable para promover la prosperidad, la seguridad y la estabilidad en todo nuestro hemisferio. Estados Unidos mantiene el compromiso de ampliar nuestra colaboración en los ámbitos de los minerales críticos, la energía nuclear con fines civiles, el comercio y la inversión”, indicó en su comunicado.

“Juntos, hacemos frente a las amenazas del narcoterrorismo, la delincuencia transnacional y los regímenes autoritarios que socavan la libertad en nuestra región”, expuso. Y agregó: “El liderazgo de Argentina, basado en principios firmes, en la defensa de la libertad y en la oposición a la tiranía, constituye un ejemplo poderoso”. Para cerrar, Rubio sostuvo que “de cara al futuro, confío en que nuestra asociación seguirá generando resultados significativos tanto para ambas naciones como para el hemisferio en su conjunto”.

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“Entre todos construimos la Patria”, sostuvo al inicio de su homilía. Luego, planteó que “a veces como sociedad argentina también recorremos caminos peligrosos”, no por cuestiones geográficas, sino por transitar “el camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles”.

También cuestionó “las cuevas de corrupción”, donde, dijo que “los pobres son cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos”, y remarcó que “esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno; es cuestión de ser o no, honesto y transparente”.