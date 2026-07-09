Suiza, el rival incómodo de Argentina: las figuras, las debilidades y la clave para seguir en el Mundial

Suiza entre los 8 mejores del Mundial Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

La Selección argentina afrontará uno de los partidos más importantes del Mundial 2026 cuando se mida ante Suiza por los cuartos de final, el sábado 11 de julio en el Estadio Kansas City, desde las 22.00 de Argentina. El equipo de Lionel Scaloni llega con el envión emocional de una remontada memorable ante Egipto, mientras que el conjunto europeo viene de eliminar a Colombia en una definición por penales después de igualar 0-0 en 120 minutos.

El cruce aparece como una trampa: Suiza no suele robarse todos los flashes, pero es una selección capaz de competir contra cualquiera. No se destaca por el brillo individual constante, sino por su estructura, su paciencia y su capacidad para castigar errores mínimos. Para Argentina, el desafío será manejar la pelota sin partirse, atacar con precisión y evitar pérdidas en zonas sensibles.

Cómo juega Suiza: orden, presión y ataques directos

El equipo dirigido por Murat Yakin tiene una identidad reconocible: bloque compacto, presión coordinada en mitad de cancha y salidas rápidas cuando recupera. En este Mundial, mostró una evolución de menor a mayor: empató con Catar, goleó a Bosnia y Herzegovina, venció a Canadá, superó a Argelia y luego dejó en el camino a Colombia en los penales.

Suiza, rival de Argentina Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Suiza suele sentirse cómoda cuando el rival tiene la obligación de proponer. Allí encuentra espacios para correr, explotar bandas y activar a sus delanteros con pases verticales. No necesita dominar la posesión para lastimar: muchas veces le alcanza con estar bien parado, recuperar y atacar con pocos toques.

Ese perfil puede incomodar a Argentina si el equipo queda largo entre líneas. La Scaloneta deberá cuidar especialmente las pérdidas cerca del círculo central, porque Suiza tiene futbolistas con potencia para transformar una recuperación en una situación clara de gol.

Las figuras de Suiza que Argentina deberá controlar

El primer nombre a mirar es Gregor Kobel, arquero que viene de ser determinante ante Colombia en la tanda de penales. Su seguridad bajo los tres palos y su presencia en momentos límite lo convierten en una pieza fundamental para los suizos.

En la mitad de la cancha aparece Granit Xhaka, líder futbolístico y emocional. Es el jugador que ordena, distribuye, marca los tiempos y convierte cada posesión en una jugada con sentido. Si Argentina logra incomodarlo, presionarlo de espaldas y obligarlo a jugar rápido, podrá cortar buena parte del circuito europeo.

Arriba, Breel Embolo representa una amenaza constante. Es fuerte, aguanta de espaldas, choca con los centrales y puede generar peligro incluso cuando parece aislado. También aparecen nombres como Dan Ndoye, Rubén Vargas y Fabian Rieder, futbolistas capaces de acelerar en campo abierto y sorprender si Argentina defiende con metros a sus espaldas.

Los puntos débiles de Suiza: dónde puede lastimar la Selección argentina

Aunque es un rival duro, Suiza también muestra grietas. La más evidente aparece cuando debe asumir el protagonismo total del partido. Cuando no encuentra espacios para correr, puede volverse previsible, abusar de centros o depender demasiado de alguna inspiración individual.

Suiza enfrentará a la Argentina el sábado Foto: REUTERS

Argentina puede aprovechar esa limitación si logra manejar el ritmo, circular la pelota con paciencia y obligar a los europeos a defender cerca de su área. En ese contexto, futbolistas como Lionel Messi, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul pueden ser decisivos para encontrar pases interiores y romper líneas.

Otra zona a explotar será la espalda de los laterales. Si Suiza adelanta metros para presionar, Argentina tendrá oportunidades para atacar con cambios de orientación, diagonales y movimientos al vacío. La clave será no apresurarse: cada ataque deberá tener precisión, no solo velocidad.

La clave táctica: paciencia, presión tras pérdida y efectividad

El partido puede definirse en detalles. Argentina no debería caer en la ansiedad de atacar de manera desordenada, porque ese escenario favorece a Suiza. La prioridad será sostener un equipo corto, recuperar rápido después de perder la pelota y evitar duelos físicos innecesarios cerca del área propia.

Además, la pelota parada puede tener un peso enorme. Suiza cuenta con futbolistas fuertes en el juego aéreo, por lo que cada córner o tiro libre lateral exigirá máxima concentración. Del otro lado, Argentina también puede encontrar una vía para destrabar el encuentro si logra atacar bien esos envíos.

Un duelo con historia y presión mundialista

Argentina y Suiza ya se enfrentaron en Copas del Mundo. La Albiceleste ganó en Inglaterra 1966 y también en Brasil 2014, cuando un gol agónico de Ángel Di María en el alargue selló el pase a cuartos.

Ahora, el contexto es distinto: Argentina defiende la corona y busca una nueva semifinal, mientras que Suiza quiere dar un golpe histórico. El ganador del cruce avanzará para enfrentar al vencedor de Noruega vs Inglaterra, según el cuadro informado para esta instancia.

Argentina vs Suiza: una final anticipada para no confiarse

La Selección argentina parte con jerarquía, experiencia y talento, pero Suiza tiene argumentos suficientes para complicar la noche. Será un partido de inteligencia, concentración y contundencia. Si la Scaloneta impone su ritmo, neutraliza a Xhaka y evita pérdidas peligrosas, tendrá grandes chances de meterse entre los cuatro mejores del Mundial.

Pero si el equipo se desordena, Suiza puede transformar el partido en una batalla incómoda. En cuartos de final ya no hay rivales menores: hay oportunidades históricas. Y Argentina sabe que, para seguir soñando con otra estrella, primero deberá superar a un rival silencioso, disciplinado y mucho más peligroso de lo que aparenta.