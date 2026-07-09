Cuánto dinero necesitó una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires durante junio 2026

La desaceleración de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a reflejarse en junio. Foto: Freepik

La desaceleración de la inflación en la Ciudad de Buenos Aires volvió a reflejarse en junio. El índice de precios porteño se ubicó en 1,8% mensual, perforando por primera vez en diez meses la barrera del 2%. Sin embargo, la mejora en la dinámica inflacionaria no evitó que los hogares debieran afrontar nuevos ajustes en servicios públicos, transporte y medicina prepaga, factores que continuaron presionando sobre el costo de vida.

De acuerdo con el último informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA), una familia tipo integrada por una pareja de 35 años y dos hijos de 6 y 9 años necesitó ingresos mensuales por al menos $2.493.587 para ser considerada de clase media. El cálculo parte de una premisa clave: que ambos adultos son económicamente activos y propietarios de la vivienda en la que residen.

La cifra representa un incremento de $43.543 respecto de mayo, cuando el umbral se ubicaba en $2.450.044. En términos porcentuales, el aumento fue del 1,77%, prácticamente en línea con la inflación mensual del 1,8% informada por la Dirección General de Estadística y Censos porteña.

Clase media en CABA: cuánto dinero necesitó una familia para mantenerse en ese segmento

El estudio oficial considera como clase media a los hogares con ingresos equivalentes a, por lo menos, 1,25 veces la canasta total, valuada en junio en $1.994.870. Bajo ese criterio, el ingreso mínimo para permanecer dentro de ese estrato alcanzó los $2.493.587.

Una familia tipo integrada por una pareja de 35 años y dos hijos de 6 y 9 años necesitó $2.493.587. Foto: REUTERS

No obstante, el panorama cambia significativamente para quienes deben alquilar. El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los principales desafíos para buena parte de las familias porteñas.

Según el último relevamiento de ZonaProp, alquilar un departamento de tres ambientes en la Ciudad de Buenos Aires tuvo un costo promedio de $1.156.992 durante junio. Si ese gasto se incorpora al cálculo, una familia tipo necesitaría ingresos cercanos a los $3.650.579 mensuales para sostener un nivel de vida compatible con la categoría de clase media.

Estratos sociales en Buenos Aires: los ingresos para ser clase media, medio frágil o sector acomodado

El informe también permite observar los límites que separan a los distintos segmentos socioeconómicos de la ciudad.

El estudio oficial considera como clase media a los hogares con ingresos equivalentes a 1,25 veces la canasta total. Foto: REUTERS

Para integrar el denominado “sector acomodado”, esa misma familia de cuatro integrantes debió contar con ingresos superiores a $7.979.478 mensuales. En el escalón inferior, el segmento de “medio frágil” incluyó a los hogares con ingresos desde $1.994.869, apenas por encima del valor de la canasta total.

Los datos reflejan cómo la reducción de la inflación no necesariamente implica una baja en el costo de vida. Por el contrario, los umbrales de ingresos continúan ajustándose mes a mes en línea con la evolución de precios y tarifas.

Canasta básica y pobreza en CABA: cuánto se necesitó para no caer bajo la línea de pobreza

La Canasta Básica Total (CBT), que define la línea de pobreza e incluye bienes y servicios esenciales como transporte, salud, indumentaria y vivienda, alcanzó los $1.577.314 para la familia tipo. El valor registró un incremento mensual de $28.092, equivalente a una suba del 1,81%.

La Canasta Básica Total, que define la línea de pobreza, alcanzó los $1.577.314 para la familia tipo. Foto: NA (Damián Dopacio)

El análisis oficial también contempla distintas configuraciones familiares. En junio, una pareja de jubilados propietaria de su vivienda necesitó ingresos superiores a $790.446 para no caer bajo la línea de pobreza. En tanto, dos jóvenes de 25 años que alquilan en la Ciudad requirieron más de $1.094.635 mensuales para superar ese umbral.

Respecto de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), indicador que establece la línea de indigencia y mide exclusivamente los recursos necesarios para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos, el costo para una familia tipo ascendió a $858.407. En el caso de una pareja de jubilados, el valor fue de $433.425, mientras que para dos jóvenes adultos alcanzó los $520.673.

De esta manera, si bien la inflación porteña continúa mostrando señales de desaceleración y alcanzó su menor registro desde agosto del año pasado, los datos evidencian que el costo de sostener un nivel de vida de clase media en la Ciudad sigue en ascenso.