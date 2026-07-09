VIDEO: Francisco Delgado y Marley se besaron eufóricamente por el triunfo de Argentina

Marley y Francisco Delgado se besaron en el partido donde la Selección Argentina le ganó 3-2 a Egipto. Foto: Capturas Instagram @frandelgadooficial

La clasificación sorpresiva de la Selección Argentina a los cuartos de final en el Mundial 2026 dejó miles de postales de emoción y, entre los hinchas dentro de la cancha se encontraba Marley, quien vivió el partido a puro besos mezclado con felicidad y euforia.

En medio de la felicidad por el gol de Enzo Fernández en el tiempo adicionado, el conductor de Telefe saltó, gritó y terminó fundido en un abrazo con el ex Gran Hermano Francisco Delgado. La emoción fue tan grande que ambos se dieron un beso, una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El beso de Marley con Francisco Delgado. Foto: Captura

Las imágenes del festejo recorrieron las distintas plataformas y despertaron la curiosidad de miles de usuarios, que se preguntaron cuál es el vínculo con el hombre que acompañaba a Marley en ese momento de felicidad absoluta.

Quién es Francisco Delgado, el hombre que estuvo a los besos con Marley en el partido de Argentina

Francisco Delgado es un ex participante de Gran Hermano, y una figura conocida de la televisión y las redes sociales. Fue el propio Delgado quien compartió el momento en su cuenta de Instagram y explicó que todo ocurrió en medio de la locura que generó la remontada de la Scaloneta.

“Perdón @marley_ok, pero en el tercer gol necesitaba descargar. ¡Te amo Argentina, te amo Leo! Amo ser argentino, no puedo más. Soy feliz”, escribió el ex hermanito, disculpándose por la emoción que lo llevó a besar al conductor.

Este beso entre Marley y Francisco Delgado se sumó a las postales que quedaron plasmadas en Atlanta, a la espera de una nueva alegría el próximo sábado en los Estados Unidos, donde Argentina deberá enfrentarse a Suiza.

El Beso de Marley con Francisco Delgado. Fuente: Instagram

Marley aseguró que seguirá al lado de Florencia Peña pese al escándalo de Luzu TV

Desde Atlanta, Estados Unidos, donde se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026, Marley aseguró que su relación con Florencia Peña atraviesa un gran momento y desmintió cualquier tipo de distanciamiento.

“Mi relación con Florencia está en su mejor momento. Hablo con ella todos los días. Cuando ella está triste, yo estoy para levantarle el ánimo. Siempre estamos hablando”, expresó el conductor.

Además, reveló que también mantiene conversaciones con Nico Occhiato y que está intentando actuar como mediador para destrabar el conflicto entre ambas partes. “Yo también me reuní con Occhiato. Estoy como intermediario y esperando que ellos dos se reúnan”, señaló.

“Si se juntan y deciden volver, volveremos”, afirmó, alimentando la expectativa de los seguidores del ciclo y dejando en claro que aún no está dicha la última palabra sobre el futuro de El show del verano. Sin embargo, tampoco cerró la posibilidad de aceptar propuestas de otros canales de stream que están interesados en continuar con el ciclo en su canal.