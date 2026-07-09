Nuestras redes
live widget animationCanal 26 en vivo

VIDEO: Francisco Delgado y Marley se besaron eufóricamente por el triunfo de Argentina

El conductor de televisión celebró la victoria de la Selección Argentina ante Egipto y sorprendió con una imagen que revolucionó las redes sociales.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Marley y Francisco Delgado se besaron en el partido donde la Selección Argentina le ganó 3-2 a Egipto.
Marley y Francisco Delgado se besaron en el partido donde la Selección Argentina le ganó 3-2 a Egipto. Foto: Capturas Instagram @frandelgadooficial
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La clasificación sorpresiva de la Selección Argentina a los cuartos de final en el Mundial 2026 dejó miles de postales de emoción y, entre los hinchas dentro de la cancha se encontraba Marley, quien vivió el partido a puro besos mezclado con felicidad y euforia.

En medio de la felicidad por el gol de Enzo Fernández en el tiempo adicionado, el conductor de Telefe saltó, gritó y terminó fundido en un abrazo con el ex Gran Hermano Francisco Delgado. La emoción fue tan grande que ambos se dieron un beso, una imagen que rápidamente se viralizó en las redes sociales.

El beso de Marley con Francisco Delgado. Foto: Captura

Las imágenes del festejo recorrieron las distintas plataformas y despertaron la curiosidad de miles de usuarios, que se preguntaron cuál es el vínculo con el hombre que acompañaba a Marley en ese momento de felicidad absoluta.

Quién es Francisco Delgado, el hombre que estuvo a los besos con Marley en el partido de Argentina

Francisco Delgado es un ex participante de Gran Hermano, y una figura conocida de la televisión y las redes sociales. Fue el propio Delgado quien compartió el momento en su cuenta de Instagram y explicó que todo ocurrió en medio de la locura que generó la remontada de la Scaloneta.

Contenido Recomendado

Marley confirmó que tuvo un romance con Keanu Reeves:como surgió este amor de Hollywood

Marley confirmó que tuvo un romance con Keanu Reeves: como surgió este amor de Hollywood

Marley reveló quién lo acompañará en la conducción del programa “Por el Mundo, Mundial” y sorprendió a todos

Marley reveló quién lo acompañará en la conducción del programa “Por el Mundo, Mundial” y sorprendió a todos

Perdón @marley_ok, pero en el tercer gol necesitaba descargar. ¡Te amo Argentina, te amo Leo! Amo ser argentino, no puedo más. Soy feliz”, escribió el ex hermanito, disculpándose por la emoción que lo llevó a besar al conductor.

Este beso entre Marley y Francisco Delgado se sumó a las postales que quedaron plasmadas en Atlanta, a la espera de una nueva alegría el próximo sábado en los Estados Unidos, donde Argentina deberá enfrentarse a Suiza.

El Beso de Marley con Francisco Delgado. Fuente: Instagram

Marley aseguró que seguirá al lado de Florencia Peña pese al escándalo de Luzu TV

Desde Atlanta, Estados Unidos, donde se encuentra realizando la cobertura del Mundial 2026, Marley aseguró que su relación con Florencia Peña atraviesa un gran momento y desmintió cualquier tipo de distanciamiento.

Mi relación con Florencia está en su mejor momento. Hablo con ella todos los días. Cuando ella está triste, yo estoy para levantarle el ánimo. Siempre estamos hablando”, expresó el conductor.

Además, reveló que también mantiene conversaciones con Nico Occhiato y que está intentando actuar como mediador para destrabar el conflicto entre ambas partes. “Yo también me reuní con Occhiato. Estoy como intermediario y esperando que ellos dos se reúnan”, señaló.

“Si se juntan y deciden volver, volveremos”, afirmó, alimentando la expectativa de los seguidores del ciclo y dejando en claro que aún no está dicha la última palabra sobre el futuro de El show del verano. Sin embargo, tampoco cerró la posibilidad de aceptar propuestas de otros canales de stream que están interesados en continuar con el ciclo en su canal.

MarleyMundialRedes Sociales
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Murió Ramiro Agulla:el creativo que convirtió la publicidad argentina en cultura popular

    Murió Ramiro Agulla: el creativo que convirtió la publicidad argentina en cultura popular

  2. Otra muerte enluta a la cultura porteña:a los 86 años, falleció un querido actor de cine, teatro y televisión

    Otra muerte enluta a la cultura porteña: a los 86 años, falleció un querido actor de cine, teatro y televisión

  3. Conmoción en la música:murió la cantante Bonnie Tyler, la inconfundible voz de “Total Eclipse of the Heart”

    Conmoción en la música: murió la cantante Bonnie Tyler, la inconfundible voz de “Total Eclipse of the Heart”

  4. Caso Ernestina Pais:el resultado del examen toxicológico aportó un dato clave a la investigación

    Caso Ernestina Pais: el resultado del examen toxicológico aportó un dato clave a la investigación

  5. Murió Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra ayudó a costear un tratamiento contra el cáncer:“Te voy extrañar”

    Murió Sol Varacalli, la joven a la que María Becerra ayudó a costear un tratamiento contra el cáncer: “Te voy extrañar”
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

La Justicia ratificó la vigencia de la Reforma Laboral de Milei y rechazó una cautelar de la CGT

La Justicia ratificó la vigencia de la Reforma Laboral de Milei y rechazó una cautelar de la CGT

García Cuerva llevó la épica de Argentina al Tedeum del 9 de julio:“Cuando luchamos juntos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos”

Estados Unidos saludó a Argentina por el 9 de Julio y destacó la alianza estratégica con el gobierno de Milei como un “socio indispensable”

Milei habló en cadena nacional centrado en la relación con las provincias y la agenda de proyectos en el Congreso:“Estamos desendeudando el país”

Economía

Musimundo enfrenta una nueva crisis:su operadora pidió concurso con una deuda millonaria

Musimundo enfrenta una nueva crisis: su operadora pidió concurso con una deuda millonaria

Cuenta DNI beneficia a los jóvenes:el nuevo reintegro de vacaciones de invierno para adolescentes de 13 a 17 años

Banco Provincia elimina una costumbre histórica en los cajeros:qué pasa desde ahora

Cuánto dinero necesitó una familia para ser de clase media en la Ciudad de Buenos Aires durante junio 2026

Internacionales

Escala la guerra entre Estados Unidos e Irán:nuevos bombardeos agravan la crisis en el estrecho de Ormuz

Escala la guerra entre Estados Unidos e Irán: nuevos bombardeos agravan la crisis en el estrecho de Ormuz

Megaproyecto clave en Sudamérica:el nuevo puente que estará listo para 2030 y fortalecerá el comercio binacional

Trump aseguró que Irán se comunicó para llegar a un acuerdo, pero tiene dudas sobre el compromiso de Teherán

“Voy a rezarle mucho a Dios como lo haría mi hijo”:el desgarrador relato del papá de Lucas Gámez, el nene muerto por los sismos en Venezuela