Cómo hace Lionel Messi para desafiar el paso del tiempo: la dieta que sostiene su nivel a los 39 años

La emoción de Lionel Messi tras el triunfo de Argentina vs Egipto, por los 8vos de final del Mundial 2026. Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Lionel Messi sigue sorprendiendo al mundo con su rendimiento en el fútbol. Es que el capitán de la Selección Argentina cumplió 39 años y, mientras muchos se rinden o se escudan detrás de la edad, él se mantiene en la primera línea y continúa siendo determinante dentro de la cancha.

Detrás de su estado físico no hay fórmulas mágicas ni secretos imposibles de replicar. Según reveló su nutricionista, Ismael Galancho, el plan de alimentación de Messi se basa en “ciencia, evidencia y precisión”, con un seguimiento permanente de su nutrición y sus necesidades físicas.

El secreto de Lionel Messi a los 38 años: la dieta que lo mantiene en la élite del fútbol Foto: REUTERS

Su dieta está diseñada para favorecer la recuperación muscular, prevenir lesiones y sostener el rendimiento en eventos de alta competencia, como lo es el Mundial 2026. Estos tres factores son fundamentales para mantenerse joven y súper fuerte durante la recta final de su carrera.

Qué alimentos forman parte de la dieta de Lionel Messi

La base de la alimentación de Messi está compuesta por alimentos frescos, naturales y mínimamente procesados. Su dieta incluye frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, carnes magras y pescados, todos cuidadosamente planificados en cantidades y horarios específicos.

Además, prioriza el consumo de agua, aceite de oliva, frutos secos y semillas, mientras reduce al mínimo los productos ultraprocesados, el exceso de azúcar y las harinas refinadas.

La dieta de messi incluye carnes magras

Los nutricionistas que trabajan con Messi realizan un seguimiento constante de sus datos físicos y sus análisis clínicos para ajustar la alimentación según la carga de entrenamiento, las exigencias de la competencia y su estado anímico. La hidratación y las porciones están medidas al detalle para optimizar cada aspecto de su rendimiento.

Según Ismael Galancho, la pulga consume alimentos especialmente seleccionados para él. Sin embargo, destacó que el rendimiento de Lionel tiene que ver también con su actitud frente a la vida: “Leo seguiría siendo el mejor del mundo aunque comiese pizzas y hamburguesas todos los días”, resaltó a La Vanguardia.

Cómo es la dieta de Messi Foto: IMAGN IMAGES via Reuters

Además, el propio jugador reconoció que durante su juventud no se preocupaba por tener hábitos alimenticios saludables y que consumía golosinas y bebidas azucaradas, pero que con el tiempo, comenzó a modificar su relación con la comida ya que comprendió que era fundamental para su rendimiento deportivo.

Con disciplina y un plan nutricional personalizado, el capitán argentino logró mejorar su recuperación física y reducir los problemas musculares que había sufrido en otras etapas de su carrera. Hoy, su alimentación se convirtió en uno de los pilares que le permiten seguir compitiendo al máximo nivel y desafiar el paso del tiempo en el fútbol profesional.

Cómo se prepara Messi para cada partido

En la previa de cada partido, la alimentación del capitán argentino se ajusta para maximizar su rendimiento: entre uno y dos días antes, los nutricionistas le recomiendan incrementar la ingesta de carbohidratos complejos con el objetivo de aumentar las reservas de glucógeno en los músculos, la principal fuente de energía durante la competencia.

En esta etapa, Messi prioriza platos sencillos como arroz o pasta con preparaciones livianas, acompañados por una porción moderada de vegetales y proteínas magras.

Mientras tanto, el capitán de la Selección argentina continúa con los entrenamientos y mantiene su estricto plan nutricional a la espera del próximo compromiso de la Albiceleste.