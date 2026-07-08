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Se acabó la tregua entre EEUU e Irán y Trump incrementó los insultos contra Teherán: “Son basura”

“Es una pérdida de tiempo tratar con ellos, son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, agregó Trump, y la tensión está en uno de sus picos más intensos en Medio Oriente.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía.
Donald Trump en la cumbre de la OTAN en Ankara, Turquía. Foto: REUTERS
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El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a manifestarse sobre la guerra que su país mantiene contra la República Islámica de Irán, y expresó un mensaje contundente e inquietante sobre el conflicto, al referirse a que la tregua con este país islámico “ha terminado”.

Estas declaraciones de Trump llegan tras sendos ataques que se han producido en las últimas jornadas tanto por parte de EE. UU. como por parte de Irán, lo que incrementa la inestabilidad en la región.

Trump calificó a Irán de “basura”

El mandatario republicano, que en pocos meses afrontará una importante elección de medio término en su país, redobló la apuesta de insultos y mensajes beligerantes contra Irán, al calificar al país como de “basura” y, al mismo tiempo, sostener que esta nación está dirigida por “locos”, en referencia a los líderes iraníes. Estas palabras también se dan tras la respuesta de Teherán a bombardeos estadounidenses, los cuales atacaron bases norteamericanas en la región del Golfo.

Producto de estas hostilidades, los precios del petróleo volvieron a dispararse inmediatamente un 5%, más aún cuando recalcó que la tregua con Irán “por lo que a mí respecta, ha terminado”. Declaraciones que golpearon fuerte en el contexto de la cumbre de la OTAN que se desarrolla desde este martes 7 de julio y tiene continuidad este miércoles 8 en Ankara, capital de Turquía.

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“Es una pérdida de tiempo tratar con ellos, son basura, son gente enferma, están dirigidos por gente enferma y son personas crueles y violentas. Y si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, agregó Trump sin guardarse ningún improperio contra Irán.

Trump en la cumbre de la OTAN de Turquía. Foto: via REUTERS

Asimismo, Trump acusó a Irán de tergiversar de forma repetida lo acordado en la tregua que firmaron juntos el pasado 17 de junio.

“Todo el mundo estuvo de acuerdo: nada de armas nucleares. Cerramos un acuerdo. Salen y bromean con la prensa, dicen que ni siquiera hablamos de ello. Tienen algún problema, están chiflados”, añadió el mandatario republicano, lo que se traduce en palabras que acrecientan las hostilidades y la inestabilidad que se vive en Medio Oriente, con Israel y el Líbano también como actores protagonistas de este conflicto que ya data desde el pasado 28 de febrero.

Medio OrienteIránEstados UnidosDonald Trump
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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