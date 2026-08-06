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Anabel Fernández Sagasti no podrá votar de manera remota en la sesión por la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada

La definición surgió a partir de una moción de orden presentada por la jefa del bloque de LLA, Patricia Bullrich, quien argumentó que cualquier autorización vinculada a licencias debe ser analizada previamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

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Anabel Fernández Sagasti no podrá votar de manera remota en la sesión por la Ley de Inviolabilidad.
Anabel Fernández Sagasti no podrá votar de manera remota en la sesión por la Ley de Inviolabilidad. Foto: NA (Claudio Fanchi)
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El Senado de la Nación resolvió este jueves impedir la participación y el voto remoto de la senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti, quien atraviesa un embarazo de riesgo que le impide trasladarse desde Mendoza hacia la Ciudad de Buenos Aires. La misma decisión alcanzó al senador radical por Catamarca, Flavio Fama, recientemente operado de una rodilla.

La definición surgió a partir de una moción de orden presentada al inicio de la sesión por la jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, quien argumentó que cualquier autorización vinculada a licencias o mecanismos de votación no presencial debe ser analizada previamente por la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Patricia Bullrich impulsó la moción y el Senado la aprobó por unanimidad

Basándose en el artículo 227 del reglamento de la Cámara alta, Bullrich sostuvo que el tema requería un tratamiento institucional específico antes de ser habilitado en el recinto. “Mociono esto para que el cuerpo se expida y podamos seguir este debate en la comisión respectiva”, expresó la legisladora.

La senadora Anabel Fernández Sagasti junto el presidente de la bancada Justicialista, José Mayans. Foto: NA (Claudio Fanchi)

La moción fue aprobada a mano alzada y por unanimidad, con el respaldo de todos los bloques, incluido el presidente de la bancada Justicialista, José Mayans. La propuesta no generó debate entre los senadores presentes.

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Fernández Sagasti, representante de Unión por la Patria, cursa la semana 32 de un embarazo considerado de riesgo y cuenta con una contraindicación médica para viajar tanto por vía terrestre como aérea. Frente a esa situación, había solicitado a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, una autorización especial para participar de manera virtual en la sesión.

Villarruel había concedido el permiso de forma excepcional, temporal e individual. Sin embargo, la habilitación fue otorgada ad referendum del cuerpo, por lo que quedaba sujeta a la ratificación de los senadores durante la sesión.

La senadora mendocina Anabel Fernández Sagasti cursa la semana 32 de un embarazo considerado de riesgo. Foto: NA (Claudio Fanchi)

Una situación similar atravesaba Fama, quien también había solicitado intervenir a distancia luego de una cirugía de rodilla realizada la semana pasada.

Ni Fernández Sagasti ni Fama podrán votar en una sesión clave

Luego de la aprobación de la moción impulsada por Bullrich, ambos legisladores quedaron imposibilitados de participar de manera remota y, por lo tanto, de emitir su voto en las deliberaciones de este jueves.

Como resultado de la decisión, el planteo sobre las licencias y la participación virtual de los senadores fue girado a la Comisión de Asuntos Constitucionales, que deberá analizar el encuadre reglamentario y eventual tratamiento parlamentario de futuras autorizaciones.

La sesión tiene en agenda una serie de proyectos de relevancia, entre ellos la iniciativa sobre propiedad privada que incorpora mecanismos de desalojos exprés, además de modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego y otras propuestas incluidas en el temario legislativo.

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