Unión 2 - 1 Lanús: así fue la victoria en el Torneo Clausura 2026

Se terminó, el árbitro suena el silbato. El resultado final fue: Unión 2 - 1 Lanús.
Unión vs Lanús por el Torneo Clausura 2026: Minuto a minuto en vivo
96´ Final del partido
No va más, el árbitro hace sonar su silbato y finaliza el encuentro entre Unión y Lanús por Torneo Clausura 2026.
91´ Tarjeta amarilla para Lanús
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Walter Bou.
90´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
90´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Dylan Aquino y el remate se va afuera.
89´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
88´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
88´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
86´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Felipe Peña Biafore fue bloqueado por Joaquín Mosqueira.
84´ Córner para Lanús
Ejecuta el tiro de esquina Eduardo Salvio.
84´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Walter Bou fue bloqueado por Bruno Pittón.
82´ Cambio en Unión
Entra Juan Pintado y sale Julián Palacios.
81´ Cambio en Unión
Entra Emilio Giaccone y sale Lucas Menossi.
76´ Gooool de Unión
Joaquín Mosqueira marca para Unión.
72´ Gooool de Lanús
Felipe Peña Biafore marca para Lanús con asistencia de Gonzalo Pérez.
70´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
70´ Cambio en Lanús
Entra Allan Wlk y sale Yoshan Valois.
70´ Cambio en Lanús
Entra Walter Bou y sale Lucas Besozzi.
70´ Cambio en Lanús
Entra Dylan Aquino y sale Matías Sepúlveda.
69´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Felipe Peña Biafore y el remate se va afuera.
68´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
68´ Cambio en Unión
Entra Bruno Pittón y sale Lucas Ayala.
68´ Cambio en Unión
Entra Mauro Luna Diale y sale Ignacio Malcorra.
62´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
61´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
61´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Eduardo Salvio y el remate se va afuera.
60´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
60´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Juan Pablo Ludueña y el remate se va afuera.
59´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Joaquín Mosqueira fue bloqueado por Carlos Izquierdoz.
58´ Tarjeta amarilla para Lanús
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Sasha Marcich.
58´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.
58´ Cambio en Unión
Entra Marcelo Estigarribia y sale Misael Aguirre.
57´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Ignacio Malcorra y el remate se va afuera.
56´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
52´ Gooool de Unión
Lucas Menossi marca para Unión.
51´ ¡Lanús se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Eduardo Salvio fue bloqueado por Matías Mansilla.
46´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Julián Palacios fue bloqueado por Nahuel Losada.
45´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Joaquín Mosqueira fue bloqueado por Carlos Izquierdoz.
45´ Se inicia la segunda mitad
¡Comenzó el segundo tiempo en el 15 de abril!
Resumen estadístico del primer tiempo.
47´ Fin del primer tiempo
¡Terminó la primera mitad en el 15 de abril! Los equipos se van al vestuario a preparar la segunda mitad.
44´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
43´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
43´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Lautaro Vargas y el remate se va afuera.
41´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Carlos Izquierdoz.
40´ Tarjeta amarilla para Lanús
El árbitro le saca tarjeta amarilla a Carlos Izquierdoz.
39´ Cambio en Lanús
Entra Felipe Peña Biafore y sale Agustín Medina.
36´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.
35´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Ignacio Malcorra fue bloqueado por Matías Sepúlveda.
34´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.
33´ ¡Unión se acerca al arco rival!
El disparo al arco de Julián Palacios fue bloqueado por Nahuel Losada.
32´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
32´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Yoshan Valois y el remate se va afuera.
27´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
27´ Cambio en Lanús
Entra Eduardo Salvio y sale Ramiro Carrera.
26´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
25´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Misael Aguirre y el remate se va afuera.
25´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Ignacio Malcorra.
24´ Córner para Unión
Ejecuta el tiro de esquina Julián Palacios.
14´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
13´ ¡Tiro desviado de Lanús!
Disparo de Gonzalo Pérez y el remate se va afuera.
12´ Saque de arco para Lanús
Desde el fondo la pone en juego Nahuel Losada.
12´ ¡Tiro desviado de Unión!
Disparo de Ignacio Malcorra y el remate se va afuera.
10´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
2´ Saque de arco para Unión
Desde el fondo la pone en juego Matías Mansilla.
0’ ¡Arrancó el partido!
Se inicia el partido en el 15 de abril, sigue todas las incidencias en el relato de Canal 26.
¿Quién es el árbitro del partido?
El partido de Unión y Lanús por el Torneo Clausura 2026 será arbitrado por Nicolás Lamolina.
Formación confirmada de Unión
Titulares
- (21) Matías Mansilla
- (18) Lucas Ayala
- (44) Tomas Fagioli
- (26) Juan Pablo Ludueña
- (35) Lautaro Vargas
- (10) Ignacio Malcorra
- (5) Lucas Menossi
- (17) Joaquín Mosqueira
- (20) Julián Palacios
- (31) Misael Aguirre
- (25) Cristian Tarragona
Suplentes
Entrenador: Leonardo Madelón
Formación confirmada de Lanús
Titulares
- (26) Nahuel Losada
- (35) Ronaldo Dejesús
- (33) Tomás Guidara
- (24) Carlos Izquierdoz
- (6) Sasha Marcich
- (77) Lucas Besozzi
- (30) Agustín Cardozo
- (23) Ramiro Carrera
- (5) Felipe Peña Biafore
- (16) Matías Sepúlveda
- (9) Walter Bou
Suplentes
Entrenador: Mauricio Pellegrino
Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2026.
¿Quién transmite el partido de Unión y Lanús?
Argentina: TNT Sports se encarga de pasar el partido esta noche.
¡Arranca el partido! Seguí el minuto a minuto de Unión vs. Lanús por el Torneo Clausura 2026.
Esta noche hay fútbol de alto vuelo y desde acá te lo contamos todo. Unión recibe a Lanús en un duelo que promete ser bravo, con dos equipos que se conocen bien y que no se van a regalar nada. El partido arranca a las 19:00 hs y nosotros vamos a estar en el vestuario, en la cancha y en cada jugada para que no te pierdas ni un detalle.
Enganchate al minuto a minuto, que esto se pone lindo.
Unión vs. Lanús:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido del Torneo Clausura 2026
Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Unión y Lanús por el Torneo Clausura 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.