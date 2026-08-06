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Los 6 acuerdos estratégicos que firmaron Javier Milei y Daniel Noboa durante la cumbre en Ecuador

En el marco de su gira oficial por Quito, el presidente argentino rubricará con su par ecuatoriano una serie de convenios que abarcan áreas clave como ciberdefensa, transporte aéreo, extradición, energía nuclear, pesca y el régimen automotor. Los detalles.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente argentino se reunió con su par de Ecuador.
El presidente argentino se reunió con su par de Ecuador. Foto: Captura de pantalla
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En el marco de su gira oficial por Quito, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro bilateral con su par de Ecuador, Daniel Noboa. Allí encabezaron la firma de seis acuerdos estratégicos destinados a profundizar la cooperación en materia de transporte, seguridad transnacional, comercio e industria pesada.

El paquete de convenios consolidó el acercamiento político entre los gobiernos de Argentina y Ecuador. Cabe recordar que horas atrás, la Casa Rosada decretó formalmente a la banda narco ecuatoriana “Chrone Killers” como organización terrorista en la previa del arribo de la comitiva argentina.

Los mandatarios se reunieron en medio del viaje de Milei a Ecuador.

El jefe de Estado, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el canciller Pablo Quirno, ingresó a la sede de Gobierno ecuatoriano escoltado por los Granaderos de Tarqui, donde se entonó el Himno Nacional del Ecuador. Por parte del país andino, participó el ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Roberto Kury. Previamente, Javier Milei realizó una ofrenda floral en el Monumento a los Héroes del 10 de Agosto de 1809, ubicado en el centro histórico de Quito.

Extradición, ciberdefensa y energía nuclear: los 6 acuerdos que rubricaron Milei y Noboa

  1. Protocolo Bilateral sobre Régimen Automotor: busca agilizar la integración comercial e industrial en el sector automotriz entre ambas naciones.
  2. Acuerdo de Servicios Aéreos: orientado a flexibilizar y ampliar la conectividad e intercambio aerocomercial.
  3. Tratado de Extradición: fortalece la cooperación judicial y el combate contra el crimen organizado transnacional.
  4. Acuerdo de Cooperación para el Uso Pacífico de la Energía Nuclear: marco para el desarrollo e intercambio técnico-científico en materia energética.
  5. Declaración Conjunta sobre Pesca: eje enfocado en la conservación y ordenamiento de la actividad pesquera.
  6. Acuerdo de Cooperación en Ciberdefensa: plan de protección estratégica e inteligencia ante amenazas digitales y ciberseguridad.
javier milei daniel noboa argentina ecuador
Los presidentes latinoamericanos mantuvieron una cumbre para fortalecer lazos. Foto: Prensa Gobierno

Con la ratificación de este paquete de medidas, el gobierno de Javier Milei busca afianzar su alineamiento exterior regional en materia de seguridad compartida a los fines de fortalecer los canales de comercio e inversión con Ecuador.

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En medio del complejo escenario diplomático que atraviesa la relación bilateral con Brasil, el presidente Javier Milei oficializó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la autorización para que la Marina de la República Federativa del Brasil ingrese a la Argentina para realizar un ejercicio militar combinado en aguas del Atlántico Sur. La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilitó la realización de las maniobras “FRATERNO XXXIX” junto a las fuerzas brasileñas, además de los despliegues “VIEKAREN XXVI” con Chile, y “SIFOREX XIV” y “UNITAS LXVII” en Perú. Las operaciones abarcan un cronograma conjunto que se extenderá desde este 10 de agosto hasta el próximo 14 de octubre.

Javier Milei se subió a un tanque durante el desfile militar por el 9 de julio. Foto: Presidencia.
Javier Milei se subió a un tanque durante el desfile militar por el 9 de julio. Foto: Presidencia.

Según explicaron desde el Ejecutivo, la apelación a la vía del DNU resultó imprescindible dado que “la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución Nacional para la sanción de las leyes” antes del inicio de las fechas fijadas para las operaciones. Si bien la Casa Rosada ya había enviado al Parlamento un proyecto para autorizar el Programa de Ejercitaciones Combinadas (comprendido entre el 1 de septiembre de 2025 y el 31 de agosto de 2026), la iniciativa no obtuvo tratamiento parlamentario.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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