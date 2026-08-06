José Mayans pidió que la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada vuelva a comisión: “Le van cambiando la palabra”

José Mayans, el jefe del bloque peronista en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

Durante el debate por el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, el jefe del bloque peronista, José Mayans, pidió frenar la sesión y que vuelva a comisión. La queja llegó luego de que el miembro informante de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Coto, leyera el proyecto tal como salió de la comisión aunque a los senadores recibieron uno actualizado que tenía diferencias.

“Le van cambiando la palabra, le van cambiando la coma, el paréntesis. En temas que son fundamentales, no se puede tratar un proyecto de ley con semejante grado de responsabilidad”, dijo Mayans.

Y denunció: “Este es un despacho que miente al pueblo argentino. Este es un proyecto de ley que está hecho para grupos y élites y perjudica al pueblo argentino ¡Por eso está llena esa plaza!”.

De todas maneras, los senadores votaron y, con 38 votos en contra y 31 a favor, rechazaron la iniciativa de Mayans y el debate sigue.

Los votos para que se puedan tratando este poryecto fueron aportados por 21 libertarios, 9 radicales, 3 del PRO, los misioneros Carlos Arce y Sandra Rojas Decut, el correntino de Provincias Unidas, Carlos “Camau” Espinola, la neuquina Julieta Corroza, y la chubutense Edith Terenzi.

Debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado Foto: X @SenadoArgentina

En tanto, los senadores que acompañaron la postura de Mayans fueron los 25 del interbloque peronista, la tucumana Beatriz Avila, los santacruceños Jose Carambia y Natalia Gadano, los legisladores de Convicción Federal, Carolina Moises, Guillermo Andrada, y Sandra Mendoza.

De esta manera, el oficialismo pudo demostrar que con las modificaciones que introdujo al proyecto tiene los votos para votar este proyecto, que ahora tiene como eje central agilizar los desalojos, un nuevo mecanismo para expropiaciones, y reformas de la ley del maneo del Fuego.