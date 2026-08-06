comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El truco casero de la esponja en el paragüero: por qué lo recomiendan para los días de lluvias

Además de derrames y manchas en el piso, la acumulación de agua puede generar malos olores y generar la apación de hongos. Sin embargo, existe un método accesible, práctico y efectivo para evitar esta situación en tu hogar.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
El truco casero de la esponja en el paragüero recomendado para los días de lluvias y tormentas.
El truco casero de la esponja en el paragüero recomendado para los días de lluvias y tormentas. Foto: Imagen generada con IA (Chat GPT)
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Cuando llegan las jornadas de lluvias, el paraguas se transforma en un accesorio indispensable para salir de casa. Sin embargo, al regresar, muchas personas lo dejan en el paragüero para que se seque sin tener en cuenta un inconveniente habitual: la acumulación de agua en el fondo del recipiente.

Esa humedad constante no solo puede provocar derrames y manchas en el piso, sino también generar malos olores y favorecer la aparición de hongos. Por suerte, existe un truco casero, económico y fácil de aplicar que ayuda a resolver este problema: colocar una esponja en la base del paragüero.

Por qué recomiendan poner una esponja en el fondo del paragüero

Aunque parezca una idea poco convencional, la función de la esponja es tan simple como efectiva. Su capacidad de absorción permite retener el agua que escurre de los paraguas mojados, evitando que se acumule en el fondo del recipiente.

La capacidad de absorción de la esponja permite retener el agua que escurre de los paraguas mojados. Foto: Unsplash

Gracias a este método, se reduce considerablemente la humedad y se minimizan los inconvenientes asociados al agua estancada dentro del hogar. Incorporar una esponja en el paragüero puede aportar varias ventajas:

Contenido Recomendado

Vuelve la lluvia al AMBA:cambió el pronóstico y se viene una seguidilla inestable de 48 horas

Vuelve la lluvia al AMBA: cambió el pronóstico y se viene una seguidilla inestable de 48 horas

Qué significa que una persona no use paraguas los días de lluvias y tormentas, según la psicología

Qué significa que una persona no use paraguas los días de lluvias y tormentas, según la psicología
  • Absorbe el exceso de agua que cae de los paraguas
  • Ayuda a prevenir la aparición de moho y hongos
  • Evita la formación de charcos alrededor del recipiente
  • Protege el fondo del paragüero del desgaste causado por el contacto permanente con el agua
  • Reduce los malos olores provocados por la humedad acumulada

Además, se trata de una solución práctica que no requiere inversiones ni productos especiales.

Cómo cuidar la esponja para que siga siendo efectiva

Para obtener buenos resultados, es importante elegir una esponja con alta capacidad de absorción. También es fundamental realizar un mantenimiento periódico.

Cuando la esponja esté completamente empapada, se recomienda retirarla, escurrirla y dejarla secar al aire libre antes de volver a colocarla. En caso de permanecer húmeda durante varios días, puede convertirse en un foco de bacterias o desarrollar olores desagradables, por lo que conviene reemplazarla cuando sea necesario.

Cómo limpiar el paragüero y evitar la formación de hongos

Más allá de este truco, los expertos en limpieza del hogar aconsejan higienizar el paragüero con regularidad, especialmente durante el invierno o en períodos de lluvias intensas.

Los expertos en limpieza del hogar aconsejan higienizar el paragüero con regularidad durante el invierno. Foto: Unsplash

La humedad constante favorece la proliferación de microorganismos, por lo que una limpieza frecuente ayuda a mantener el recipiente en buenas condiciones. Para hacerlo, alcanza con vaciar el agua acumulada, lavarlo con agua tibia y unas gotas de detergente, y dejar que se seque completamente antes de volver a utilizarlo.

El truco económico que ayuda a mantener la casa más limpia y seca

Con un elemento tan común como una esponja, es posible evitar gran parte de los problemas que genera el agua de los paraguas mojados. Una solución accesible y efectiva que contribuye a mantener los ambientes más secos, limpios y libres de malos olores durante la temporada de lluvias.

LluviasCuriosidadesTendencia
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos:las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos: las dos visitas en la agenda del presidente antes de que termine el año

Más de 150 mil personas celebraron el Día de la Niñez en Malvinas Argentinas

El embajador argentino en Brasil llegó al país para reunirse con el canciller Pablo Quirno en medio de la tensión diplomática

Giro de estrategia en Casa Rosada:el Gobierno frena la Ley de Propiedad Privada en Diputados y prioriza la reforma del Banco Central

Economía

La inflación de julio se conoce esta semana:qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

La inflación de julio se conoce esta semana: qué día llega el dato del INDEC y qué proyecta el mercado

Cuenta DNI:todos los descuentos y beneficios de agosto 2026 en supermercados, gastronomía y comercios

Guía de salarios para Argentina, Chile y Uruguay:cuánto gana un operario, un administrativo y un programador

Las ventas minoristas pyme cayeron un 3,8% en julio:acumulan siete meses en baja

Internacionales

España:en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

España: en medio de los incendios, denuncian el “mal uso” de los fondos europeos para los hidroaviones

Tiene 14 años y creó un sistema para fabricar agua en el desierto con botellas de plástico:ganó una medalla de oro

Tragedia en Nueva York:una mujer y un bebé murieron tras volcar una lancha cerca la Estatua de la Libertad

Buscan voluntarios para vivir en Brasil con alojamiento y comida gratis:cómo postularse