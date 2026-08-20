Carlos Maslatón, abogado y analista financiero: “Axel Kicillof tenía razón con YPF”

Carlos Maslatón habló con el Intendente de Castelli sobre la expropiación de YPF impulsada por Kicillof. Foto: Canal26.com

El abogado y analista financiero Carlos Maslatón habló con el Intendente de Castelli, Francisco Echarren, sobre la expropiación de YPF impulsada por Axel Kicillof en el año 2012, y aseguró que todos los gobiernos argentinos e incluso los tribunales norteamericanos le dieron la razón de que estuvo bien realizada la estatización de la petrolera.

“Kicillof tenía un punto muy en contra hasta hace 6 meses que era tema YPF, cómo jugó él en la estatización de YPF, muy criticado. Yo mismo fui muy muy crítico de él en esto, pero es impresionante lo que pasó al final”, afirmó.

Carlos Maslatón habló con el Intendente de Castelli, Francisco Echarren.

Durante una entrevista del ciclo Pensando la Argentina, Maslatón destacó además el desenlace judicial de la expropiación y sostuvo que los distintos gobiernos argentinos mantuvieron la estrategia impulsada originalmente por Kicillof.

Cabe señalar que Maslatón fue durante años uno de los críticos de la decisión de expropiar la petrolera. Sin embargo, sostuvo que el paso del tiempo modificó su evaluación.

Partiendo de este punto, el analista dejó su opinión sobre lo que debe hacer el peronismo en las próximas elecciones. “Espero que el próximo candidato peronista, sea él o no, lo hagan valer esto”, señaló.