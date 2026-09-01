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Los tres ejes clave que profundizó Javier Milei en la reunión de Gabinete

El presidente encabezó el encuentro de ministros en Casa Rosada donde evaluó la baja de la inflación y el rumbo del mercado laboral. El canciller Pablo Quirno expuso sobre las gestiones diplomáticas por Malvinas y Milei realizará un anuncio sobre el tema en cadena nacional.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El presidente encabezó un nuevo encuentro en Casa Rosada.
El presidente encabezó un nuevo encuentro en Casa Rosada. Foto: Prensa Gobierno
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El presidente Javier Milei encabezó una nueva reunión del Gabinete en Casa Rosada. Durante el encuentro, el equipo de gobierno repasó los principales indicadores de la economía y definió la fecha de la cadena nacional que el jefe de Estado ofrecerá este jueves 3 de septiembre por la noche para abordar la cuestión de la soberanía de las Islas Malvinas.

En el bloque económico de la reunión, el mandatario analizó la evolución de la tasa de inflación, el comportamiento del mercado laboral y los signos de reactivación. Como punto de referencia, los ministros tomaron el artículo de La Nación publicado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que contrapone los datos oficiales de la gestión frente a la cobertura de los medios de comunicación.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, presentó un informe sobre las gestiones diplomáticas de la Cancillería en torno al reclamo por el Atlántico Sur. Tras esa exposición, el se confirmó que Milei brindará precisiones a la ciudadanía a través de una cadena nacional fijada para el jueves, aún sin horario definido.

El encuentro contó con una nutrida presencia política y técnica. Estuvieron la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Federico Sturzenegger, Alejandra Monteoliva, Carlos Presti, Mario Lugones, Juan Bautista Mahiques y Pablo Quirno; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich; y el asesor presidencial, Santiago Caputo, además de otros colaboradores de primera línea.

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Tomás Cascallares
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27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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