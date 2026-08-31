Avanzan los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina

Karina Milei recibió en la Casa Rosada a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina en el marco de los preparativos para la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia

El Gobierno nacional y las autoridades eclesiásticas avanzan en la organización de la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre. Durante la jornada se realizaron distintas reuniones de trabajo para coordinar los aspectos logísticos y las actividades que formarán parte de la agenda del sumo pontífice.

Representantes de la Secretaría General de la Presidencia, la delegación del Vaticano, la Nunciatura Apostólica, la Conferencia Episcopal Argentina y la Cancillería se reunieron en el Palacio San Martín para repasar los detalles vinculados con la preparación de la visita.

Durante el encuentro, las delegaciones avanzaron en la coordinación de las distintas áreas que participarán de la organización y en la planificación de los eventos que se desarrollarán durante la estadía de León XIV en el país.

Los equipos involucrados continuarán trabajando durante las próximas jornadas en la evaluación de posibles locaciones para las actividades previstas. La selección de los lugares dependerá de las características de cada evento y de la agenda que finalmente lleve adelante el Santo Padre en la Argentina.

Karina Milei recibió en la Casa Rosada a las autoridades de la Conferencia Episcopal Argentina en el marco de los preparativos para la visita del papa León XIV. Foto: Presidencia

Reunión de Karina Milei con la Conferencia Episcopal

En paralelo con las tareas desarrolladas en el Palacio San Martín, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, recibió en la Casa Rosada al presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo.

De la audiencia también participaron el secretario general de la entidad eclesiástica, monseñor Raúl Pizarro, y el secretario de Comunicación y Medios de la Presidencia, Fabián Fernández.

El encuentro se produjo en el marco de los preparativos para la llegada del pontífice y del trabajo conjunto entre el Gobierno nacional y las autoridades de la Iglesia católica.

Aunque todavía no se difundió el cronograma completo de actividades, las autoridades continúan definiendo las locaciones, los desplazamientos y los eventos que integrarán la visita. La agenda deberá articular la participación de las áreas gubernamentales, diplomáticas, religiosas y de seguridad involucradas en la organización.

Qué se sabe sobre la visita del papa León XIV a la Argentina

Por primera vez desde su asunción, el papa León XIV llegará a la Argentina en una visita de tres días. El sumo pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre desde Uruguay y se hospedará hasta el miércoles 11.

Su agenda contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Córdoba y la ciudad de Luján, donde visitará la histórica catedral.

En ese contexto, su itinerario se desarrollará de la siguiente manera:

Lunes 9 de noviembre: concentrará sus actividades principales en Buenos Aires, con encuentros institucionales y actos pastorales.

Martes 10 de noviembre: viajará a Córdoba para reunirse con comunidades religiosas locales, en una visita de un solo día sin pernoctar en la provincia.

Miércoles 11 de noviembre: visitará el santuario de la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

Los desplazamientos públicos requerirán una importante planificación logística y de seguridad, especialmente en aquellos lugares donde se espera una gran concentración de fieles.