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Más tensión en Europa: Alemania sospecha que Rusia está detrás de un ataque con drones y explosivos en el aeropuerto de Leipzig

Los servicios de seguridad alemanes investigan un posible ataque híbrido ruso en el aeropuerto de Leipzig, donde fueron hallados drones, uno de ellos con explosivos. Berlín prepara una respuesta coordinada con la Unión Europea y la OTAN mientras avanzan las pesquisas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Hallaron drones presuntamente rusos en el aeropuerto de Leipzig.
Hallaron drones presuntamente rusos en el aeropuerto de Leipzig. Foto: REUTERS
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Los servicios de seguridad de Alemania apuntan a Rusia como posible responsable de un ataque híbrido con drones en el aeropuerto de Leipzig, ocurrido a comienzos de agosto. La investigación se centró especialmente en uno de los vehículos no tripulados encontrados con una carga explosiva, cuyo presunto vínculo con los servicios de inteligencia rusos encendió las alarmas del Gobierno alemán.

La información fue difundida este martes por el diario alemán Bild y la agencia Reuters, que citaron fuentes vinculadas a los organismos de seguridad. Según estas versiones, el recorrido investigativo del dron cargado con explosivos hallado en el aeropuerto el 4 de agosto conduce aparentemente hacia un servicio de inteligencia de Rusia.

El caso será abordado públicamente por los ministros alemanes del Interior, Alexander Dobrindt, y de Exteriores, Johann Wadephul, quienes tienen previsto pronunciarse sobre los avances de la investigación.

Drones y explosivos fueron encontrados cerca del aeropuerto

El primer episodio ocurrió durante la noche del 4 de agosto, cuando las autoridades encontraron en el aeropuerto de Leipzig un dron equipado con una carga explosiva.

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Drones encontrados en el aeropuerto de Leipzig. Foto: REUTERS

Poco después se registró además la presunta colisión de otro vehículo aéreo no tripulado con un avión de carga de DHL, lo que incrementó las sospechas sobre una posible operación coordinada.

La investigación continuó durante los días siguientes. Diez días después del primer hallazgo, las autoridades localizaron un tercer dron y material explosivo en las inmediaciones del aeropuerto.

El aparato fue encontrado durante la tarde del 14 de agosto en un campo situado en Kabelsketal, en el estado federado de Sajonia-Anhalt, que limita directamente con la zona oeste del aeropuerto de Leipzig, ubicado en Sajonia.

Alemania investigó una posible operación rusa

Los organismos de seguridad alemanes consideran que los hechos podrían formar parte de una modalidad de guerra híbrida, una estrategia que combina herramientas convencionales y no convencionales para generar presión, interferencias o daños sin recurrir necesariamente a un enfrentamiento militar abierto.

La principal hipótesis apunta ahora a una posible participación rusa. En particular, las investigaciones sobre el dron que transportaba explosivos habrían encontrado indicios que conducen hacia los servicios de inteligencia de Moscú.

La sospecha se produjo en un contexto de creciente preocupación en Europa por las operaciones de espionaje, sabotaje y desinformación atribuidas a Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania. No obstante, las autoridades alemanas todavía deben completar las investigaciones antes de establecer públicamente responsabilidades definitivas.

El Gobierno de Merz prepara una respuesta

El canciller alemán, Friedrich Merz, anticipó que Berlín responderá al incidente en los próximos días. El jefe de Gobierno afirmó que las investigaciones estaban cerca de finalizar y que existe un amplio consenso dentro del Ejecutivo sobre la respuesta que deberá adoptar Alemania.

Friedrich Merz, canciller de Alemania. Foto: Reuters/Ludovic Marin.
Friedrich Merz, canciller de Alemania. Foto: Reuters/Ludovic Marin.

Merz también señaló que la reacción será coordinada con la Unión Europea y los socios de la OTAN, en línea con la preocupación compartida por la seguridad de las infraestructuras críticas europeas.

El episodio del aeropuerto de Leipzig se sumo a una serie de incidentes que mantienen en alerta a Alemania frente a posibles amenazas híbridas. La utilización de drones, especialmente cuando están vinculados con explosivos o actividades de espionaje, representa uno de los principales desafíos para la seguridad de instalaciones estratégicas.

Mientras avanzan las pesquisas, Berlín busca determinar quién estuvo detrás de los dispositivos encontrados y qué objetivo concreto perseguía la operación.

AlemaniaRusiaDron
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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