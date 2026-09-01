Leandro Paredes puso en duda su continuidad en la Selección Argentina: “Va a ser dificil que siga”

El mediocampista de Boca no aseguró su continuidad en la Selección Argentina tras haber disputado el Mundial 2026. Foto: Captura de pantalla TyC Sports

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina comenzó a generar consecuencias dentro del plantel y uno de los que puso en duda su continuidad fue Leandro Paredes. El futbolista compartió buena parte del ciclo más exitoso del equipo nacional y reconoció que, tras la salida del 10, su futuro también se encuentra en la cuerda floja.

El mediocampista de Boca habló este martes 1° de septiembre en una rueda de prensa previo a los octavos de final ante Vélez y se refirió al impacto que tuvo la decisión de Messi. Además, explicó que existen otros factores que influyen en su análisis, entre ellos la sanción que recibió después de la final del Mundial y la exigencia que representa continuar en la Selección.

Leandro Paredes Foto: REUTERS

Paredes destacó la importancia que tuvo Lionel como delantero tanto para sus compañeros como para el fútbol argentino. “Fue durísimo, seguramente la noticia la recibió así todo el país. Lo que significa Leo para el fútbol, para nosotros, es enorme... El legado que deja va a quedar para siempre”, aseguró.

El futbolista de 32 años también destacó el recorrido de Messi y los valores que transmitió durante su carrera con la camiseta argentina. “Por lo que significa para nosotros, por no rendirse nunca, por demostrar que los sueños se sufren, se persiguen y al final se cumplen”, agregó.

Paredes contó que durante los últimos días del Mundial ya había conversado con Messi sobre su futuro y que ambos mantuvieron distintas charlas a lo largo de este tiempo. Sin embargo, explicó que decidió no comunicarse con él inmediatamente después de conocerse la noticia porque entiende el momento personal que atraviesa. “No le quise mandar mensaje porque entiendo lo que debe estar pasando”, explicó.

Por otro lado, el mediocampista también reconoció que siempre quiso compartir equipo con Messi y lamentó que finalmente llegara el momento de su despedida. “Siempre queremos jugar con él, soy de los que siempre lo quiere tener al lado. Era una decisión que no queríamos que llegue, y llegó”, sostuvo.

Leandro Paredes y Lionel Messi en el Mundial 2026. Foto: REUTERS

Paredes pone en duda su continuidad en la Selección Argentina

En este mismo contexto, Paredes fue consultado por su propia continuidad en la Selección y dejó una de las declaraciones más importantes de la jornada. El jugador ya había planteado anteriormente que analizaba su futuro, pero ahora volvió a reconocer que podría cerrar su ciclo con la Albiceleste. “Va a ser difícil que siga, lo dije hace un tiempo. No lo hablé con el entrenador, lo hablaré con él y veremos la decisión que tome”, adelantó.

Al mismo tiempo, aclaró que el retiro de Messi no es el único motivo que tiene en cuenta para tomar una decisión. También mencionó la sanción que recibió después de la final del Mundial y el nivel de exigencia que implica continuar formando parte del seleccionado. “Todo tiene que ver, la sanción y que la vara quedó muy alta también”, explicó.

La referencia está vinculada a la sanción de 10 partidos que la FIFA le impuso por su participación en una pelea con jugadores de España después de la final del Mundial, disputada el 19 de julio en Nueva Jersey.