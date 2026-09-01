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China cruzó a un funcionario de Milei por sus dichos sobre la tragedia en Nepal: “Deje de politizar el desastre”

La embajada de China en Argentina respondió con dureza a Juan Carreira, funcionario de la Presidencia y referente libertario en redes, luego de que vinculara al Partido Comunista chino con el deslave que provocó una tragedia en la frontera entre Nepal y China. Beijing rechazó las acusaciones, las calificó de “rumores maliciosos” y le exigió que deje de “politizar las catástrofes naturales”.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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El director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia versus el embajador chino en Argentina.
El director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia versus el embajador chino en Argentina. Foto: -
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El embajador de China en la República Argentina presentó un cruce diplomático con un funcionario de Javier Milei por acusar a Beijing por la tragedia en Nepal, aquel deslave en el Himalaya que provocó más de 1000 muertes. “Ponga fin a especulaciones malintencionadas y deje de politizar las catástrofes naturales”, afirmó el funcionario.

Esas declaraciones fueron en respuesta a Juan Carreira, el director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, quien tuiteó en alusión al evento desafortunado: “El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”.

Juan Pablo Carreira
Juan Pablo Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia, enfatizó "el comunismo mata". Foto: -

¿Qué reclamó la embajada de China en Argentina?

Por su parte, la embajada de China en Argentina salió al cruce de aquel funcionario: “Recientemente, un desprendimiento repentino de glaciar en la zona fronteriza de Nepal provocó graves deslizamientos de tierra, lo que causó importantes pérdidas humanas y materiales tanto en Nepal como en China”.

Y agregó: “Mientras ambos países llevan a cabo operaciones de rescate y asistencia de emergencia y la comunidad internacional se apresura a tender su mano, cierto funcionario argentino, movido por prejuicios ideológicos sesgados, difunde maliciosamente rumores para difamar al Partido Comunista de China y manchar la imagen internacional de China”.

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Wang Wei, embajador chino en Argentina
Wang Wei, embajador chino en Argentina, salió a defender a su país tras los dichos de Juan Doe y amenazó con aplicar daños a las relaciones con la Argentina. Foto: -

Además afirmaron que “la parte china se opone firmemente a ello y no lo acepta en absoluto” y que “en cuanto a las causas de la catástrofe, los expertos y organismos oficiales de China y Nepal ya han realizado una serie de evaluaciones y análisis, que apuntan a que fue provocado por el desprendimiento de un glaciar de gran altitud situado en territorio nepalí”.

Sumado a eso, le reclamaron a Juan Doe que “cambie de actitud de inmediato, ponga fin a las especulaciones malintencionadas carentes de fundamento y deje de politizar o instrumentalizar las catástrofes naturales, con vistas a evitar daños a las relaciones y las cooperaciones sino-argentinas”.

Qué dijo Juan Carreira sobre la tragedia en Nepal

Juan Carreira, director nacional de Comunicación Digital de la Presidencia y conocido como Juan Doe en X, es uno de los tuiteros libertarios de mayor perfil. La semana pasada, publicó un mensaje en el que afirmó: “Una empresa estatal china estaba construyendo una mega-instalación hidroeléctrica junto a un glaciar en la frontera con Nepal y los típicos fallos de la organización estatal de la actividad industrial llevaron al mayor colapso de una construcción civil que se tenga registro”.

Juan Doe en X
Juan Doe en X Foto: @jdoedoe101101

En otra publicación, Carreira escribió: “Toda una porción del glaciar colapsó, se precipitó hacia abajo y se convirtió en un alud de lodo que mató a más de 2500 nepaleses en segundos. Se suma a los mayores desastres humanitarios que generó la gestión del Partido Comunista de la actividad industrial en la historia, como Chernobyl, el Mar Aral, el Gran Salto Adelante y el Holodomor”.

El funcionario también sostuvo: “Y esto no es algo de hace 20 años, esto ocurrió esta misma semana. El comunismo mata. El Partido Comunista vestido de ‘empresario’ mata”. Doe acompañó sus publicaciones con un video del devastador colapso de la construcción.

ChinaJavier MileiGobiernoNepal
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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