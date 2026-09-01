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Aumento automático en el Senado: las dietas brutas superarán los $13 millones mensuales en enero de 2027

La actualización surgió del acuerdo salarial alcanzado entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos. La suba acumulada del 6,96% para el último cuatrimestre del año se trasladará de forma directa a los haberes de la Cámara alta debido al mecanismo de enganche vigente desde 2024.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado
Debate por la Ley de Inviolabilidad de Propiedad Privada en el Senado Foto: X @SenadoArgentina
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Los senadores nacionales percibirán haberes brutos superiores a los $13 millones mensuales a partir de enero de 2027. Esta cifra es el resultado directo de la negociación paritaria sellada entre las autoridades del Congreso y los sindicatos del sector para el último cuatrimestre de este 2026.

La suba respondió al mecanismo de actualización que aprobó la propia Cámara Alta en abril de 2024. Mediante este sistema, los ingresos de los legisladores quedaron atados a las escalas salariales de los empleados del Congreso. De esta manera, cada mejora otorgada al personal legislativo traslada su efecto a los haberes de los senadores de manera automática.

El acuerdo salarial contempla incrementos escalonados: un 1,9% en septiembre, un 1,8% en octubre, un 1,6% en noviembre y un 1,5% en diciembre. La aplicación acumulada de estas pautas arrojó una suba total del 6,96%, cifra que llevará las dietas brutas por encima del umbral de los 13 millones de pesos.

Sesión en la Cámara de Senadores
El cuerpo legislativo debate la Ley de Inviolabilidad Privada. Foto: Captura de pantalla Senado de la Nación

Aumento al sueldo de los senadores: cómo se calcula la dieta parlamentaria

El esquema de liquidación actual toma como referencia los módulos parlamentarios. Cada integrante del cuerpo cobra un equivalente a 2.500 módulos en concepto de dieta, a los que se suman 1.000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo. Sumado a eso, el reglamento incorpora desde 2024 el pago de una dieta adicional al año para equiparar el concepto de aguinaldo.

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El nivel de los haberes legislativos genera controversias recurrentes en la opinión pública. La automatización de las subas provocó duros cuestionamientos al momento de su aprobación, hecho que obligó a la Cámara de Senadores a suspender aumentos y congelar las dietas durante gran parte de 2025.

Sin embargo, esa medida de congelamiento venció a fines del año pasado. Con el retorno de la fórmula de enganche, cada revisión salarial de los trabajadores del Congreso vuelve a computarse en los recibos de sueldo de los senadores.

Victoria Villarruel en el Senado
Vicepresidenta de la Nación y presidenta de la Cámara de Senadores. Foto: Noticias Argentinas

Dentro de la composición del Senado, existe una excepción respecto al cobro de estos haberes. La legisladora santacruceña Alicia Kirchner es la única integrante que no recibe la dieta parlamentaria, ya que decidió mantener su haber previsional como exgobernadora de su provincia.

Por su parte, legisladores del bloque de La Libertad Avanza expresaron meses atrás la intención de donar los montos derivados de las actualizaciones a entidades de bien público o reparticiones oficiales. Esta alternativa volvió a ser mencionada por el espacio oficialista tras la confirmación de la nueva paritaria.

Los nuevos montos quedarán liquidados en su totalidad con el cobro de los haberes correspondientes a diciembre, dinero que ingresará a las cuentas de los senadores en los primeros días de enero de 2027.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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