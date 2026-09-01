Milei celebró la sugerencia de Trump sobre Malvinas y llevará el tema a la reunión de Gabinete: “Ayer pasó algo muy fuerte”

Javier Milei en el Foro Económico de Madrid. Foto: EFE

Javier Milei valoró las recientes declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la soberanía de las Islas Malvinas. El mandatario norteamericano sugirió la posibilidad de retirar el histórico apoyo de a la pretensión británica sobre el archipiélago, una postura que generó fuerte impacto en la diplomacia internacional.

“Ayer pasó algo muy fuerte respecto a la causa más importante y sagrada que tenemos los argentinos”, afirmó Milei en declaraciones a El Observador Radio. El jefe de Estado anticipó que la cuestión diplomática ocupará un lugar central en la reunión de Gabinete de este martes 1° de septiembre en la Casa Rosada como parte de un análisis general sobre el escenario externo y dijo que harán un “repaso de lo que está ocurriendo en la cuestión internacional”.

En esta misma línea, el presidente argentino ratificó la postura nacional sobre las Islas y reafirmó la decisión de sostener los reclamos a través de la vía diplomática. Además, ponderó las gestiones del excanciller Gerardo Werthein y del actual Pablo Quirno, orientadas a lograr avances mediante el acercamiento estratégico con Washington para comprometer la mediación de la ONU.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: REUTERS

El disparador de la controversia surgió tras una respuesta del propio Trump frente a la prensa. “Siempre reviso todas las posiciones. Esa es apenas una entre muchas”, afirmó el líder republicano al ser consultado sobre el eventual cambio de política hacia el Atlántico Sur.

De acuerdo con informaciones publicadas por el diario británico The Telegraph, el Pentágono evalúa la postura sobre Malvinas como una herramienta de presión hacia Londres. El objetivo de la administración de Trump apunta a forzar un incremento en el presupuesto de defensa británico hasta alcanzar el 5% del PBI, una meta exigida dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Esta estrategia coincide con la filtración previa de un documento interno del Departamento de Defensa Estados Unidos Aquel informe planteaba una eventual revisión del estatus de las Islas Malvinas como respuesta a la falta de acompañamiento del gobierno británico en el conflicto bélico con Irán.

La postura de Estados Unidos sobre Malvinas ante sus aliados

Según fuentes oficiales estadounidenses citadas por la prensa británica, el Reino Unido enfrentará un examen especial dentro de las evaluaciones sobre los miembros de la OTAN. Pese al plan de inversión militar presentado por el primer ministro británico, Andy Burnham, la Casa Blanca considera insuficiente el esfuerzo económico de su aliado.

Frente a la consulta sobre un cambio definitivo de postura respecto a las Islas Malvinas, un funcionario del Pentágono concluyó que las conversaciones se mantienen en términos francos y que la gestión de Donald Trump no descarta ninguna opción para lograr el reparto de cargas que exige a sus socios internacionales.