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Llega una delegación del Vaticano para organizar la gira del Papa León XIV en Argentina: los lugares que recorrerá la comitiva

A poco más de dos meses para la llegada del Sumo Pontífice, una delegación de la Santa Sede aterrizará este domingo en Aeroparque bajo un fuerte operativo de seguridad con el objetivo es coordinar los detalles de la gira prevista.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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El Sumo Pontífice visitará Argentina en noviembre y se pulen los detalles previo a su desembarco.c
El Sumo Pontífice visitará Argentina en noviembre y se pulen los detalles previo a su desembarco.c Foto: RTVE
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Avanzan los preparativos para uno de los eventos institucionales y religiosos más importantes del año. A poco más de dos meses de la visita del Papa León XIV a la Argentina, una comitiva oficial del Vaticano llegará este domingo 30 de agosto a Buenos Aires para pulir la logística y la seguridad de la agenda.

La delegación tiene previsto aterrizar a las 18:30 en el Aeroparque Jorge Newbery. Debido a la magnitud del evento, el traslado contará con un estricto dispositivo policial y controles preventivos a cargo del Grupo Especial de Desactivación de Explosivos (GEDEX) de la Policía Federal Argentina.

El sumo pontífice visitará el país en noviembre.
Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

El posible itinerario del Papa León XIV en Argentina

La misión central de los enviados del Vaticano será inspeccionar los distintos escenarios propuestos para las convocatorias. Una vez finalizada la recorrida, se llevará a cabo una mesa de trabajo interjurisdiccional para articular los operativos entre el Gobierno nacional y los tres distritos anfitriones: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba.

La gira de León XIV en el país se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre. El cronograma provisorio marca presencia en territorio porteño el lunes 9, traslado a Córdoba el martes 10 y una visita de fuerte peso simbólico a la Basílica de Luján el miércoles 11. Durante toda su estadía, el jefe de la Iglesia Católica hará base en la Nunciatura Apostólica de Buenos Aires.

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El sumo pontífice visitará el país en noviembre.
Ultiman detalles para la llegada del papa León XIV a la Argentina. Foto: REUTERS

Si bien el esquema general está trazado, aún resta confirmar los espacios específicos para los encuentros con los fieles. En este sentido, el arzobispo de Mercedes-Luján, Jorge Eduardo Scheining, adelantó posibles locaciones tras haber mantenido una reunión presencial con el Papa. “Vamos a tener distintos encuentros, que eso es lo que se está afinando, con religiosos, seminaristas, en una cárcel, con el mundo de la discapacidad”, precisó el prelado, quien reconoció que es “posible” que se realice una actividad junto a los presidiarios en la cárcel de Villa Devoto.

Sin embargo, el mayor desafío logístico radica en la organización de un acto masivo destinado a los jóvenes. Al respecto, Scheining admitió que el estadio de River es una de las opciones que se barajan, aunque con reparos. “La cancha de River es un lugar muy interesante para un encuentro, pero el problema es que tiene un aforo limitado de 85 mil personas. El único problema es el limitante de la participación. Nosotros queremos que no tenga limitaciones, porque creemos que puede ser un encuentro importante”, concluyó el arzobispo.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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