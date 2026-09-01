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Se actualizaron los sueldos de las Fuerzas Armadas: cuánto cobra cada jerarquía en septiembre de 2026

El Gobierno oficializó un aumento del 6,9% para septiembre y una suba acumulada del 12,22% hasta diciembre para militares. El detalle sobre cuánto cobra cada jerarquía del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, además de los nuevos haberes de la Policía de Establecimientos Navales.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Los salarios de las Fuerzas Armadas argentinas.
Los salarios de las Fuerzas Armadas argentinas. Foto: X/@Zonamilitar1
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El Gobierno nacional oficializó una nueva escala salarial para el personal de las Fuerzas Armadas, que comenzó a regir en septiembre de 2026. La actualización contempla un aumento del 6,9% para este mes y establece nuevas subas durante octubre, noviembre y diciembre, hasta alcanzar un incremento acumulado del 12,22% en los últimos cuatro meses del año.

La medida fue establecida mediante la Resolución Conjunta 44/2026, firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Alberto Presti, y publicada en el Boletín Oficial. La normativa también actualiza los haberes correspondientes al personal de la Policía de Establecimientos Navales.

La Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Ministerio de Defensa

Cuánto cobran los militares en septiembre de 2026

Los nuevos haberes corresponden al personal del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. La escala salarial para septiembre quedó establecida de la siguiente manera:

  • Teniente General, Almirante y Brigadier General: $3.603.781.
  • General de División, Vicealmirante y Brigadier Mayor: $3.213.781.
  • General de Brigada, Contralmirante y Brigadier: $2.928.071.
  • Coronel, Capitán de Navío y Comodoro: $2.564.733.
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata y Vicecomodoro: $2.229.912.
  • Mayor y Capitán de Corbeta: $1.756.798.
  • Capitán y Teniente de Navío: $1.454.977.
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata y Primer Teniente: $1.294.116.
  • Teniente y Teniente de Corbeta: $1.166.689.
  • Subteniente, Guardiamarina y Alférez: $1.056.639.
  • Suboficial Mayor: $1.801.887.
  • Suboficial Principal: $1.597.415.
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero y Suboficial Ayudante: $1.416.131.
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo y Suboficial Auxiliar: $1.245.646.
  • Sargento y Cabo Principal: $1.118.305.
  • Cabo Primero: $1.003.616.
  • Cabo y Cabo Segundo: $928.903.
  • Voluntario de Primera y Marinero de Primera: $846.104.
  • Voluntario de Segunda y Marinero de Segunda: $782.991.

Cuánto aumentarán los sueldos militares hasta diciembre

La recomposición salarial continuará durante los próximos meses. El esquema establece aumentos escalonados entre septiembre y diciembre, hasta completar el 12,22% previsto para el último tramo de 2026.

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En diciembre, el haber de un Teniente General, Almirante o Brigadier General alcanzará los $3.783.257. En el otro extremo de la escala, un Cabo Primero cobrará $1.053.598, mientras que un Voluntario de Segunda o Marinero de Segunda llegará a $821.986.

El incremento del 12,22% se sumó a la recomposición acumulada durante los primeros ocho meses del 2026. Entre enero y agosto, los haberes militares habían registrado una suba del 17,62%, por lo que el aumento acumulado durante 2026 se acerca al 32%.

Qué pasó con el bono de $50.000 de agosto para las Fuerzas Armadas

La nueva escala también modifica la situación respecto del ingreso extraordinario que recibió el personal militar durante agosto. Ese mes, los integrantes de las Fuerzas Armadas cobraron una suma fija remunerativa y no bonificable de $50.000, otorgada por única vez que no se incorporó al monto extraordinario al haber mensual de septiembre. A partir de este mes, el personal comenzará a cobrar con la nueva escala salarial establecida por el Gobierno.

Las Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Wikipedia.
Las Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Wikipedia.

Cuánto cobra la Policía de Establecimientos Navales

La Resolución Conjunta 44/2026 también estableció nuevos haberes para la Policía de Establecimientos Navales, dependiente de la Armada Argentina. Los valores correspondientes a septiembre son:

  • Comisario Inspector: $1.110.911.
  • Comisario: $1.066.299.
  • Subcomisario: $991.810.
  • Oficial Principal: $864.990.
  • Oficial Inspector: $786.896.
  • Oficial Subinspector: $658.123.
  • Oficial Ayudante: $545.141.
  • Oficial Subayudante: $479.448.
  • Subescribiente: $782.849.
  • Sargento Primero: $591.416.
  • Sargento: $566.734.
  • Cabo: $454.439.
  • Agente de Primera: $439.252.
  • Agente de Segunda: $432.143.

La actualización salarial alcanza así a las distintas jerarquías de las Fuerzas Armadas y establece un nuevo esquema de haberes para el último cuatrimestre de 2026.

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Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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