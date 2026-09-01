Se construyó en 18 meses y traslada hasta 81 pasajeros en tan solo 50 segundos: así es el ascensor más impresionante de China

El ascensor más impresionante de China que se construyó en 18 meses y traslada hasta 81 pasajeros en tan solo 50 segundos. Foto: La República

En las profundidades del cañón del río Nizhu, en la provincia china de Yunnan, una innovadora infraestructura de transporte está cambiando la vida de cientos de estudiantes y habitantes de comunidades remotas. Lo que durante años fue un trayecto agotador y peligroso para asistir a clases hoy se realiza en apenas minutos gracias a un sistema de ascensores panorámicos y teleféricos que conecta el fondo del desfiladero con la cima de la montaña.

El cañón del río Nizhu: el desafío geográfico en la provincia de Yunnan

La aldea de Nizhuhe se encuentra enclavada en uno de los paisajes más abruptos del suroeste de China. Rodeada por escarpadas paredes rocosas y profundos precipicios, la comunidad permaneció durante décadas condicionada por las dificultades de acceso que impone la geografía del cañón del río Nizhu.

La aldea de Nizhuhe se encuentra enclavada en uno de los paisajes más abruptos del suroeste de China. Foto: CGTN

Las empinadas pendientes y la falta de conexiones rápidas limitaron durante años la movilidad de los residentes, especialmente de los estudiantes que debían trasladarse hasta la escuela primaria de Guanzhai. La situación también dificultaba el desarrollo económico de la zona y el acceso a servicios básicos.

Un trayecto peligroso: la caminata que realizaban los niños de Nizhuhe para ir al colegio

Antes de la construcción de las nuevas infraestructuras, asistir a clases implicaba un verdadero desafío para los menores de Nizhuhe. Los alumnos y sus familiares recorrían senderos estrechos al borde del abismo, subiendo y bajando por caminos de montaña extremadamente exigentes.

La travesía podía demandar cerca de seis horas entre ida y vuelta y debía realizarse, al menos, una vez cada diez días. Las condiciones del recorrido representaban un riesgo constante, especialmente durante las temporadas de lluvia o cuando las bajas temperaturas afectaban la transitabilidad de los caminos.

Conexión clave: la ruta entre la aldea Nizhuhe y la cima en Guanzhai

La transformación comenzó con la implementación de un sistema integrado de transporte compuesto por elevadores panorámicos, plataformas de acceso y teleféricos que permiten salvar en pocos minutos el enorme desnivel que separa a la aldea del resto de la región.

Los elevadores panorámicos y teleféricos permiten salvar en pocos minutos el enorme desnivel de la aldea. Foto: CGTN

Actualmente, los estudiantes recorren aproximadamente un kilómetro desde sus hogares hasta las estaciones de acceso, utilizan las infraestructuras de ascenso y continúan su trayecto hacia la escuela de Guanzhai de forma mucho más segura y eficiente.

El sistema está pensado no solo para los alumnos, sino también para los habitantes de las comunidades rurales cercanas, que ahora cuentan con una vía de conexión rápida con la parte superior del cañón.

De 6 horas a 30 minutos: la reducción drástica del tiempo de viaje escolar

El impacto de las nuevas obras fue inmediato. Lo que antes significaba una caminata de casi seis horas hoy puede completarse en apenas 30 minutos.

Los alumnos cuentan con acceso gratuito al sistema y prioridad de uso, bajo supervisión policial y técnica. Foto: CGTN

La mejora no solo representa un ahorro de tiempo considerable para los estudiantes, sino que también incrementa las condiciones de seguridad y facilita el acceso continuo a la educación. Los alumnos cuentan con acceso gratuito al sistema y prioridad de uso, bajo supervisión policial y técnica para garantizar un traslado ordenado.

La iniciativa fue considerada un ejemplo de cómo la infraestructura puede contribuir a reducir las barreras geográficas que enfrentan las comunidades rurales más aisladas.

El ascensor panorámico Fuyao: características técnicas y altura de 288 metros

La pieza central del proyecto es el ascensor panorámico Fuyao, una imponente estructura construida sobre un acantilado que alcanza los 288 metros de altura.

La obra comenzó en octubre de 2024 y demandó cerca de 18 meses de trabajo hasta su inauguración oficial, el 31 de julio de 2026. El proyecto fue desarrollado por la empresa Hosting Elevator, con sede en Ningbo, que debió enfrentar importantes desafíos de ingeniería debido a las características de la pared rocosa kárstica y la exposición constante a fuertes vientos.

La pieza central del proyecto es el ascensor panorámico Fuyao, que alcanza los 288 metros de altura. Foto: Vistazo

Para garantizar la estabilidad y seguridad del ascensor, los especialistas realizaron estudios geológicos y de campo destinados a optimizar el diseño estructural, los sistemas de frenado y mecanismos de monitoreo.

Velocidad y capacidad: un traslado de 81 pasajeros en solo 50 segundos

Uno de los aspectos más llamativos de Fuyao es su rendimiento. El ascensor se desplaza a una velocidad de cinco metros por segundo y conecta el fondo del cañón con la parte superior en apenas 50 segundos. Las cabinas tienen capacidad para transportar hasta 81 pasajeros por viaje, casi el doble que la infraestructura anterior.

Fuyao opera junto al ascensor Qingyun, una estructura de 268 metros inaugurada en 2022 que se encuentra integrada a un teleférico. Ambos conforman el primer sistema doble de transporte vertical conocido como “autobús escolar aéreo” en China. La incorporación del nuevo elevador elevó la capacidad total del complejo de 400 a 1.200 pasajeros por hora, permitiendo movilizar hasta 15.000 personas por día.

Más allá de facilitar el acceso a las aulas, la infraestructura impulsó el turismo y el crecimiento económico local. La llegada de más visitantes generó nuevas oportunidades para comercios, restaurantes y hospedajes de la zona, convirtiendo a un territorio históricamente aislado en un ejemplo de desarrollo impulsado por la conectividad e ingeniería.