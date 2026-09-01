JP Morgan recomendó YPF y Vista Energy: cuánto podrían subir las acciones por Vaca Muerta

Vaca Muerta. Foto: NA

La tensión en Medio Oriente volvió a impulsar el precio del petróleo y llevó al Brent por encima de los US$90 por barril. Sin embargo, JP Morgan considera que este nivel no será sostenible en el largo plazo y proyecta una normalización del mercado hacia 2027. Aun con un escenario de precios más bajos, el banco mantiene una recomendación positiva sobre YPF y Vista Energy, dos de las principales compañías vinculadas con Vaca Muerta.

Según las estimaciones de JP Morgan, el Brent promediará US$85 por barril durante 2026 y luego descenderá hasta aproximadamente US$75 en 2027. La proyección se explica por el crecimiento de la producción fuera de la OPEP y una expansión más moderada de la demanda mundial.

JP Morgan. Foto: Reuters.

Por qué JP Morgan mantiene su apuesta por Vaca Muerta

Un escenario de petróleo más barato suele ser negativo para las empresas productoras, porque reduce los ingresos obtenidos por cada barril y puede afectar la rentabilidad de nuevos proyectos. Sin embargo, JP Morgan considera que el crecimiento de la producción y las mejoras operativas en Vaca Muerta pueden compensar el impacto de una eventual caída del Brent.

Por ese motivo, el banco mantiene una recomendación “Overweight” para YPF y Vista Energy. Para ambas compañías estima un potencial de suba superior al 30% frente a las cotizaciones tomadas como referencia en su último análisis.

YPF: precio objetivo de US$66

YPF aparece entre las compañías energéticas preferidas de JP Morgan en América Latina, junto con Petrobras, Vibra y Ultrapar. El banco estableció un precio objetivo de US$66 para diciembre de 2027, frente a los US$50,20 utilizados como referencia, lo que representa un potencial de crecimiento cercano al 31,5%.

La entidad considera que el sector petrolero argentino experimentó una transformación significativa desde la llegada de Javier Milei y que los hidrocarburos pueden convertirse en uno de los motores de la economía.

Entre los principales catalizadores para YPF aparecen una eventual mayor liberalización de los controles de capital, el desarrollo del proyecto de FLNG y la expansión de la infraestructura destinada a transportar petróleo de Vaca Muerta. En ese sentido, el proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) es considerado clave para eliminar restricciones al transporte y permitir un aumento de las exportaciones hacia nuevos mercados internacionales.

La refinación puede proteger a YPF

JP Morgan también destaca la posición de YPF en el negocio de refinación y distribución de combustibles. El banco considera que la normalización de los precios podría ser más rápida en el petróleo crudo que en el segmento de combustibles.

La capacidad de refinación global continúa ajustada y algunas instalaciones operan con niveles elevados de utilización. Para JP Morgan, esto puede sostener los márgenes del downstream y amortiguar parcialmente el impacto de un Brent más bajo. Además, el shale ya representa una parte central de YPF: durante el segundo trimestre, la producción de crudo no convencional alcanzó 213.000 barriles diarios, cerca del 80% de su producción petrolera.

Vista Energy: potencial de suba del 34%

La segunda apuesta de JP Morgan es Vista Energy. La entidad mantiene su recomendación “Overweight” y fijó un precio objetivo de US$94 para diciembre de 2027, frente a los US$70,14 utilizados como referencia. El objetivo supone un potencial cercano al 34%.

La tesis está directamente vinculada con el crecimiento de Vaca Muerta, donde Vista mantiene una fuerte concentración en petróleo. JP Morgan destaca su capacidad de ejecución, su experiencia operativa y el potencial de expansión de la formación neuquina.

Durante el segundo trimestre, Vista alcanzó una producción récord superior a 156.000 barriles equivalentes diarios, un crecimiento interanual del 32%.

YPF. Foto: NA

Los riesgos para YPF y Vista Energy

La visión positiva de JP Morgan también contempla riesgos. Para YPF, menciona posibles diferencias entre los precios locales y las referencias internacionales, menor crecimiento productivo, restricciones de infraestructura y un eventual deterioro del escenario político o económico.

En Vista, los principales riesgos están relacionados con la productividad de los pozos, un ritmo de perforación menor al esperado y posibles limitaciones para evacuar la creciente producción.

Además, ambas compañías permanecen expuestas a los riesgos macroeconómicos de Argentina, los controles de capital y las condiciones de acceso a los mercados internacionales.