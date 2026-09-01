Video impactante: así fue el instante en el que la policía de Nueva York abatió a una mujer que había apuñalado a dos personas en pleno Times Square

Imágenes de la dramática situación que se vivió en Times Square. Foto: Captura de video.

Un violento ataque con cuchillos en Times Square, uno de los lugares más concurridos de Nueva York, terminó con una mujer muerta y un hombre herido. La agresora atacó a dos personas en plena vía pública y luego enfrentó a los policías que llegaron al lugar. El dramático operativo quedó registrado en videos que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales.

El hecho ocurrió durante la tarde del 31 de agosto, cerca de las 16:30, en la intersección de la calle 42 y la Séptima Avenida, una zona habitualmente repleta de turistas y peatones. Según informó la Policía de Nueva York, la atacante sacó dos cuchillos de una bolsa de supermercado y comenzó a agredir a las personas que estaban cerca.

El instante en el que la mujer es abatida por los policía de Nueva York. Video: X/@siyahsancakx

Dos personas fueron apuñaladas en pocos segundos

La jefa de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó durante una conferencia de prensa que la agresora atacó a sus dos víctimas en aproximadamente 20 segundos.

El primer herido fue un hombre de 68 años, quien acababa de salir de una estación del metro y esperaba para cruzar la calle junto a su esposa. La mujer lo asistió mientras esperaba la llegada de los servicios de emergencia. El hombre fue trasladado a un hospital y permanecía en condición estable.

La segunda víctima fue una mujer de 32 años, quien recibió heridas de arma blanca y murió poco después en un centro médico.

Un testigo identificado como Hassan Abdallah relató al New York Post que escuchó gritos y observó cómo los peatones comenzaron a correr. También contó que vio al hombre herido mientras su esposa intentaba detener el sangrado.

La agresora amenazó a los policías

Después de atacar a las dos personas, la sospechosa continuó desplazándose por la zona con los cuchillos en sus manos. Según las autoridades, corrió en dirección a una estación policial cercana, donde fue interceptada por varios agentes.

Durante aproximadamente cuatro minutos, los policías intentaron convencerla de que abandonara las armas. Sin embargo, la mujer continuó amenazándolos y se negó a soltar los cuchillos.

Los agentes utilizaron pistolas Taser para intentar reducirla, pero las descargas eléctricas no consiguieron detenerla. Finalmente, cuando la mujer se abalanzó contra los policías con las armas blancas, los uniformados efectuaron disparos. La sospechosa fue trasladada a un hospital, donde posteriormente se confirmó su muerte.

El instante en el que la mujer es abatida por los policía de Nueva York. Video: Instagram/elenlaceec

Quién era la mujer que atacó en Times Square

Las autoridades identificaron a la agresora como Pamela Cisneros, de 49 años, residente del distrito de Queens. La investigación preliminar apunta a que se trató de un ataque aleatorio y que podría estar relacionado con problemas de salud mental.

Según la Policía de Nueva York, Cisneros tenía antecedentes de incidentes vinculados con su salud mental registrados en 2018 y 2019, aunque no se difundieron detalles sobre esos episodios. Además, las autoridades indicaron que no tenía antecedentes penales.

Las imágenes tomadas por testigos muestran a la mujer con una camiseta rosada y jeans, mientras sostenía un cuchillo en cada mano y se enfrentaba a los agentes.

La Policía descartó inicialmente un ataque terrorista

Tisch señaló que las autoridades no tenían motivos para considerar el episodio como un acto de terrorismo. Sin embargo, calificó la situación como “extraordinariamente peligrosa” debido a que ocurrió en uno de los puntos turísticos más visitados del mundo.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y destacó la rápida intervención policial. La investigación continúa para determinar con precisión las circunstancias del ataque y los motivos de la agresora.