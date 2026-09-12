Narendra Modi impulsa una reforma global en los BRICS y pide cambios en la ONU, el FMI y el Banco Mundial

Narendra Modi, primer ministro indio. Foto: NA.

El primer ministro de India, Narendra Modi, planteó nuevas iniciativas para fortalecer la cooperación dentro de los BRICS y avanzar hacia una reforma de la gobernanza global durante una sesión a puerta cerrada de la cumbre que se desarrolla en Nueva Delhi.

La reunión, que comenzó este 12 de septiembre y se extenderá hasta el domingo 13, tiene como uno de sus principales ejes el debate sobre un sistema internacional más representativo y el fortalecimiento del multilateralismo.

Qué propuso Modi para fortalecer a los BRICS

Durante su intervención, Modi propuso crear un mecanismo de continuidad e implementación de los BRICS, basado en el formato de la “troika”, que reúne a la presidencia anterior, la actual y la futura.

Narendra Modi propone modificaciones en los BRICS.

El objetivo es garantizar que las iniciativas acordadas durante las cumbres tengan seguimiento y continuidad. Además, planteó establecer un repositorio digital protegido en el que se detalle quién es responsable de cada proyecto, cuáles son sus plazos y cuál es su estado de cumplimiento.

El primer ministro indio cuestionó la estructura actual de la gobernanza internacional y sostuvo que debe pasar de un modelo concentrado a una plataforma de asociación en la que todos los países tengan participación y responsabilidades.

En ese sentido, propuso elaborar 10 iniciativas para reformar la gobernanza global, que podrían convertirse en una hoja de ruta para futuras decisiones del bloque. Según explicó, el plan debería concentrarse en tres aspectos: representación, capacidad de respuesta y formación de reglas.

Modi pidió reformar el Consejo de Seguridad de la ONU

Uno de los principales reclamos del líder indio fue la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Modi sostuvo que las negociaciones sobre este tema deben contar con plazos definidos y conducir a resultados concretos.

Además, propuso crear una Red de Apoyo de Emergencia para Marinos, destinada a coordinar a las autoridades marítimas y representaciones diplomáticas para brindar asistencia ante situaciones de emergencia.

La cumbre también tiene un significado especial para el bloque, ya que los BRICS celebran 20 años desde su creación. Modi destacó que durante ese período la organización consolidó su presencia internacional sobre la base del consenso entre sus integrantes.

Putin pidió reformar el FMI, el Banco Mundial y la OMC

El presidente ruso, Vladímir Putin, respaldó la necesidad de avanzar hacia un sistema internacional más representativo y señaló que el equilibrio de poder está cambiando en favor de nuevos centros de crecimiento del Sur Global y Oriente.

En ese contexto, planteó la necesidad de reformar el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio (OMC) para reflejar las nuevas relaciones de influencia.

Putin también destacó iniciativas impulsadas durante la presidencia rusa de los BRICS, entre ellas proyectos vinculados con sistemas de pagos, infraestructura financiera, inversiones y una futura Bolsa de Granos de los BRICS.

Xi Jinping puso el foco en la inteligencia artificial

El presidente de China, Xi Jinping, coincidió en la necesidad de ampliar la cooperación tecnológica y señaló que los BRICS deben asumir un papel relevante en la definición de reglas internacionales para áreas como el ciberespacio, el espacio y las profundidades marinas.

Xi puso especial énfasis en la inteligencia artificial, el desarrollo tecnológico y el intercambio de experiencias. También defendió el código abierto y una mayor cooperación entre los países del bloque.

Egipto e Irán respaldaron una mayor cooperación

El presidente de Egipto, Abdel Fattah El Sisi, destacó el papel de los BRICS para fortalecer la cooperación entre los países del Sur Global y respaldó las reformas de la arquitectura financiera internacional.

Además, manifestó el interés de Egipto en asumir próximamente la presidencia del bloque y continuar ampliando la cooperación económica, tecnológica y climática.

Cumbre de los BRICS. Foto: Reuters.

Por su parte, el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, defendió una gobernanza internacional basada en la igualdad soberana de los Estados y reclamó reformas en el Consejo de Seguridad de la ONU y las instituciones financieras internacionales.

Durante la presidencia india se realizaron más de 350 reuniones en unas 30 ciudades. Tras las intervenciones de los líderes, la cumbre continuará con las exposiciones de los demás países miembros y concluirá con la adopción de una declaración conjunta.