El riesgo país bajó a 485 puntos, su nivel más bajo en casi un mes: cómo operó la economía argentina este 11 de septiembre

Wall Street. Foto: REUTERS

El riesgo país operó a la baja este viernes y cedió seis puntos hasta los 485 puntos básicos, su nivel más bajo en casi un mes. El indicador elaborado por JP Morgan había marcado 480 puntos el pasado 17 de agosto.

El índice mide la diferencia entre el rendimiento de los bonos argentinos y los títulos del Tesoro de Estados Unidos. La baja de este viernes se produjo en una jornada con comportamiento dispar para los bonos soberanos argentinos en dólares.

Entre los títulos bajo legislación extranjera, el AL29D avanzó 0,2% y el AL35D subió 0,1%. En sentido contrario, el AE38D cayó 0,6% y el GD46D perdió 0,9%.

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Qué pasó con las acciones argentinas en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en Nueva York operaron con mayoría de bajas, pese al tono positivo de los mercados internacionales.

Entre las principales caídas estuvieron Loma Negra (-3,5%), BBVA (-3,2%), Cresud (-3,2%), Transportadora de Gas del Sur (-3,2%) y Telecom Argentina (-2,4%).

En cambio, Globant avanzó 2,9%, mientras que Tenaris y Ternium subieron 0,7% y 0,6%, respectivamente.

En el mercado porteño, el S&P Merval cayó cerca de 2% en pesos y 1,8% en dólares, medido a través del contado con liquidación.

Inflación de Estados Unidos y expectativas sobre la FED

Los mercados internacionales operaron con una tendencia positiva después de conocerse el último dato de inflación de Estados Unidos. El índice de precios al consumidor (CPI) aumentó 0,4% en agosto, por encima del registro de julio.

El dato se conoció antes de la próxima reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED), prevista para la semana próxima. Pese a la aceleración mensual de los precios, los inversores mantuvieron las expectativas de un recorte de las tasas.

“Una lectura del CPI que valida niveles incómodos en la inflación genera sorpresivamente una reacción positiva en Wall Street, aunque sigue presionando a las tasas en dólares, dado que ya se anticipa una baja la semana próxima”, afirmó el operador Gustavo Ber.

El Gobierno busca renovar $8,1 billones

En el mercado local, uno de los principales focos de atención está puesto en la licitación de deuda del Tesoro. El Gobierno busca renovar vencimientos por $8,1 billones, concentrados principalmente en letras capitalizables y un bono dual.

La operación se produce en un contexto de seguimiento sobre las necesidades de financiamiento del Tesoro y los próximos vencimientos de deuda.

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Cómo operó el dólar este viernes 11 de septiembre

El dólar oficial retrocedió $5 y cerró a $1.530 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

Entre los dólares financieros, el MEP terminó en torno a los $1.536, mientras que el contado con liquidación (CCL) se ubicó alrededor de los $1.594.

El petróleo volvió a superar los US$100

El petróleo volvió a operar este viernes por encima de los US$100 por barril, aunque registró una caída cercana al 3% respecto del máximo de la jornada anterior.

El Brent había superado el jueves los US$107, un nivel que no alcanzaba desde fines de mayo, en un contexto marcado por la renovada tensión en Medio Oriente. Este viernes, el barril de referencia en Europa se negoció en torno a los US$104,4.

Por su parte, el WTI, de referencia en Estados Unidos, operó cerca de los US$100 después de recortar más de 2% respecto del cierre previo.