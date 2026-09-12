¿Por qué se suspendió el viaje de Milei a Reino Unido? Del evento empresarial al nuevo escenario por Malvinas

Javier Milei durante su visita a Madrid. Foto: EFE

Cuando Javier Milei comenzó a evaluar meses atrás un viaje a Londres para participar de un evento empresarial orientado a atraer inversiones, la relación entre la Argentina y el Reino Unido atravesaba un momento de relativa calma. Las diferencias históricas por las Islas Malvinas seguían vigentes, pero el reclamo de soberanía no ocupaba entonces un lugar prioritario en la agenda de la Casa Rosada como sí ocurre en este momento tras la batería de anuncios realizados por el presidente en cadena nacional.

La posibilidad del viaje había trascendido en julio y contemplaba una agenda vinculada al mundo empresarial y financiero británico. Entre las versiones que circularon apareció incluso la posibilidad de que Milei mantuviera un encuentro con Nigel Farage, uno de los principales referentes de la derecha británica, o que pudiera coincidir con Mick Jagger, una figura a la que el Presidente admira desde su infancia.

Más allá de esas posibilidades, la eventual visita tenía un peso simbólico particular por la historia entre ambos países y por el antecedente de la guerra de 1982. En ese sentido, el último antecedente de un presidente argentino con una visita bilateral al Reino Unido había sido el viaje de Carlos Menem en 1998.

El presidente desembarcará en Londres en plena tensión por Malvinas.| Foto: Noticias Argentinas

Hasta ese momento, la estrategia del Gobierno consistía en sostener el reclamo argentino por la soberanía de las islas en los organismos internacionales y mantener abierto el diálogo con el Reino Unido. Con ese escenario como punto de partida, la Cámara de Comercio Argentino Británica (BritCham) comenzó a trabajar desde julio en la organización de una actividad de relevancia que justificara la presencia del jefe de Estado.

La fecha que se manejaba era octubre, durante un encuentro minero que se realiza todos los años en Londres y que reúne a funcionarios y empresarios vinculados con el sector. Aunque la Casa Rosada nunca había confirmado oficialmente la presencia de Milei, la BritCham comenzó a preparar una propuesta más amplia.

La idea era organizar una suerte de “Argentina Week”, en línea con la actividad que Milei realizó en Nueva York y con la que tiene previsto participar en París. El objetivo era concentrar durante esos días distintas actividades vinculadas con la Argentina y aprovechar la eventual presencia del Presidente.

El jefe de gobierno británico endureció su discurso en el Parlamento tras las medidas económicas y denuncias impulsadas por Milei. Foto: Reuters

El escenario comenzó a modificarse cuando el Gobierno decidió darle mayor centralidad al reclamo por Malvinas y en un contexto en el que también aparecieron nuevas declaraciones de Donald Trump sobre la disputa entre la Argentina y el Reino Unido. Es por eso que Milei realizó una cadena nacional en la que anunció un paquete de medidas destinado a incrementar el presupuesto en Defensa y endurecer las sanciones contra las empresas que explotan recursos naturales en el archipiélago.

Desde ese momento, buena parte de la comunicación oficial quedó concentrada en las acciones impulsadas por el Estado argentino contra esas compañías y sus ejecutivos y directivos.

La respuesta británica no tardó en llegar. El primer ministro Andy Burnham cuestionó la posición argentina y sostuvo ante la Cámara de los Comunes que será “implacable” en la defensa del supuesto derecho de los isleños a ser británicos.

El Reino Unido insiste en que las Malvinas le pertenecen. Foto: Unsplash.

En ese nuevo contexto, Milei volvió a discutir con su círculo más cercano la conveniencia de concretar el viaje que estaba previsto para las próximas semanas. “Acordamos que era mejor suspenderlo”, explicó a Infobae una fuente del Gabinete.

La decisión modificó también los planes de la BritCham. La organización ya tiene prácticamente definido que la Argentina Week no se realizará y que el encuentro regresará a un formato más acotado, vinculado con la London Metal Exchange (LME) y con invitados relacionados específicamente con la actividad minera.

Entre los participantes que hasta el viernes, mantenían el evento en sus agendas aparecen los gobernadores de Jujuy, Carlos Sadir, y Catamarca, Raúl Jalil. Por parte del Gobierno nacional, el único funcionario que ya había confirmado su participación y que, al menos por ahora, mantiene esa decisión es el secretario de Minería, Luis Lucero. “No creo que vaya a venir nadie más”, reconocían desde la organización.

La agenda de Milei en Buenos Aires

Mientras el viaje a Londres pierde forma, el Gobierno avanzará el lunes con una agenda centrada en la nueva estrategia sobre Malvinas. Ese día, Milei enviará al Congreso el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que contempla un endurecimiento de las sanciones contra las compañías que desarrollan actividades hidrocarburíferas en la Plataforma Continental Argentina, incluido el territorio de Malvinas.

Además, la Oficina del Presidente anunció la creación del Sistema de Articulación de la Política Exterior, destinado a establecer mecanismos de información, coordinación y asesoramiento para actividades estatales que puedan afectar los intereses del país.

“Permitirá a la Cancillería asegurar que toda actividad vinculada a las relaciones exteriores de la República Argentina sea coherente, compatible y uniforme con los lineamientos generales de la política exterior, en lo relativo a los derechos soberanos sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes”, informó el Gobierno.

El presidente encabezó una reunión de Gabinete. Foto: Noticias Argentinas

Antes de enviar el proyecto al Congreso, Milei recibirá en la Casa Rosada a los legisladores de La Libertad Avanza. El encuentro tendrá como temas centrales la iniciativa sobre soberanía y el Presupuesto 2027, que también contempla un incremento de las partidas destinadas a Defensa. Después de la reunión, la secretaria general de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza, Karina Milei, cenará con los diputados y senadores del espacio en el nuevo local partidario de San Telmo, inaugurado semanas atrás.

De esta manera, el viaje que meses atrás podía convertirse en una visita presidencial con fuerte contenido empresarial y simbólico quedó desplazado por el nuevo escenario diplomático. En Londres, mientras tanto, la actividad vinculada con Argentina volvió a un formato estrictamente minero mientras la Casa Rosada concentra su agenda en profundizar el reclamo por Malvinas.