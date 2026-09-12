Cuándo terminarían la Base Naval de Ushuaia: el Gobierno definió una fecha clave para la obra

Nuevos anuncios de Milei sobre Malvinas Foto: Zona Militar

La construcción de la Base Naval Integrada de Ushuaia volverá a ponerse en marcha durante 2027, luego de varios años de avances limitados y cambios en el esquema de ejecución. El nuevo cronograma impulsado por el Gobierno establece que el complejo podría estar operativo entre mediados y finales de 2029, siempre que se cumplan los plazos previstos y no aparezcan demoras presupuestarias, administrativas o climáticas.

El proyecto tendrá un lugar prioritario dentro del Presupuesto 2027 y recibiría una partida superior a los $300.000 millones durante ese año. La inversión estará destinada a reactivar las obras principales, desarrollar el muelle e instalar la infraestructura necesaria para las operaciones navales y logísticas vinculadas con la Antártida.

Cuándo podría estar terminada la Base Naval de Ushuaia

La fecha que aparece como principal horizonte es 2029. De acuerdo con el nuevo esquema de trabajo, la construcción del muelle completo demandaría entre 30 y 36 meses desde el comienzo efectivo de las tareas, previsto para el 2 de enero de 2027. Si ese calendario logra mantenerse, la parte central del proyecto podría concluir entre junio y diciembre de 2029.

Esto significa que la base no estaría completamente terminada en 2027. Ese año funcionará como punto de partida para la reactivación a gran escala, debido a que se lanzarán las licitaciones y comenzarán los trabajos de ingeniería, construcción y servicios complementarios. La confusión surge porque documentación anterior mencionaba 2027 como horizonte de finalización, pero la planificación más reciente trasladó esa expectativa hacia 2029.

El proyecto que puede cambiar el sur Foto: Zona Militar

El objetivo inmediato será construir los primeros 240 metros del muelle, sobre una extensión final proyectada de 585 metros. Esa primera sección representa cerca del 40% de la estructura y debería estar disponible aproximadamente 18 meses después del inicio de las obras, es decir, hacia mediados de 2028 si no se registran contratiempos.

Qué podría comenzar a funcionar antes de 2029

Aunque la finalización general está prevista para 2029, una parte del complejo podría entrar en funcionamiento con anterioridad. La primera sección del muelle permitiría recibir a las embarcaciones de la División Patrulladora Austral, que actualmente utilizan instalaciones auxiliares en Ushuaia.

El cronograma plantea una ejecución gradual. Primero se desarrollarán la ingeniería del muelle, los obradores y la infraestructura destinada a los servicios marítimos. Luego avanzarán las áreas de logística antártica, la urbanización del terreno y la relocalización de dependencias de la actual base naval.

La meta es que, al completarse el muelle entre mediados y finales de 2029, la instalación pueda recibir unidades de gran porte, entre ellas el rompehielos ARA Almirante Irízar y los buques logísticos de la Armada Argentina. Actualmente, esas embarcaciones deben operar desde el puerto comercial porque el muelle militar existente no cuenta con la capacidad necesaria.

Qué obras tendrá la nueva base naval

La iniciativa está organizada en seis grandes ejes de infraestructura. El más importante es la construcción del muelle, pero también se contemplan obradores, una unidad de servicios marítimos, un área específica para la logística antártica, la urbanización del predio y la posterior relocalización de la base existente.

La Base Naval Integrada de Ushuaia busca reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur. Foto: iStock

Los servicios marítimos deberán proporcionar agua, energía, combustible, remolque y asistencia para las maniobras de los buques. A su vez, el sector antártico incorporará depósitos, cámaras frigoríficas, talleres, espacios para el almacenamiento de combustible y estructuras destinadas al movimiento de cargas.

En una etapa posterior está prevista la construcción de alrededor de 450 viviendas para el personal. Según el cronograma difundido, la relocalización de la base naval podría comenzar en 2028, mientras que las obras habitacionales se iniciarían a partir de 2029. Por lo tanto, algunas instalaciones complementarias podrían finalizar después de que el muelle principal ya se encuentre operativo.

Cuánto costará la Base Naval Integrada de Ushuaia

El Gobierno prevé destinar más de $300.000 millones durante 2027, aunque la inversión total será distribuida a lo largo de diferentes ejercicios presupuestarios. Los recursos, según la planificación comunicada, provendrían del Estado nacional y no de créditos otorgados por organismos internacionales o gobiernos extranjeros.

La ejecución mediante licitaciones públicas representa un cambio respecto del diseño anterior, que concentraba una porción importante del proyecto en el astillero Tandanor. Las primeras cinco licitaciones serían lanzadas antes del inicio de 2027 para intentar que las tareas comiencen durante los primeros días de enero.

Por qué la fecha de finalización todavía podría cambiar

El horizonte de 2029 debe considerarse una estimación condicionada al cumplimiento del cronograma. La aprobación de los recursos por parte del Congreso, el desarrollo de las licitaciones, las condiciones meteorológicas de Ushuaia y la continuidad del financiamiento serán determinantes para evitar nuevas postergaciones.

El proyecto comenzó formalmente en 2022, pero durante los años posteriores mostró un avance reducido. Entre las intervenciones visibles se encuentran movimientos de suelo, una platea de hormigón y estructuras preliminares. La reactivación prevista para 2027 buscará convertir esos trabajos iniciales en una obra de mayor escala.

La fecha clave que mira el Gobierno

Si las obras comienzan en enero de 2027 y se cumplen los plazos de entre 30 y 36 meses, la Base Naval Integrada de Ushuaia podría alcanzar su principal instancia operativa entre mediados y fines de 2029. Sin embargo, la construcción de viviendas y la relocalización completa del personal podrían extenderse más allá de esa fecha.

El primer indicador concreto llegará en 2028, cuando debería estar terminado el 40% del muelle. Ese avance permitiría comprobar si el calendario puede sostenerse y si la inauguración operativa en 2029 es realmente viable. Hasta entonces, la fecha deberá entenderse como una meta oficial y no como un plazo definitivamente garantizado.