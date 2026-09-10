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Gerardo Martínez en Roma: diálogo social, inteligencia artificial y el pedido de la CGT al Papa León XIV

El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT será uno de los expositores del “IV Encuentro Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur”. El sábado 12 de septiembre, la delegación sindical tendrá una audiencia con el Papa León XIV, ante quien buscará plantear la situación social y laboral de la Argentina.

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Participará en Roma del “IV Encuentro Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur”.
Participará en Roma del “IV Encuentro Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur”.
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El secretario de Relaciones Internacionales de la CGT y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, participa en Roma del “IV Encuentro Fratelli Tutti: Diálogo Socioambiental Norte-Sur”. La actividad reunirá a dirigentes sindicales, empresarios, representantes de organismos internacionales y referentes de la Iglesia para debatir sobre trabajo, desigualdad, transición justa, tecnología e inteligencia artificial.

El encuentro comenzó este jueves 10 de septiembre y se extenderá hasta el viernes, mientras que el sábado tendrá su cierre con una audiencia con el Papa León XIV. Allí, Martínez y el dirigente de la CGT Cristian Jerónimo integrarán la delegación sindical que tendrá contacto con el Sumo Pontífice.

La expectativa de la central obrera está puesta, además, en pedirle personalmente a León XIV una reunión durante su eventual visita a la Argentina, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

El dirigente de la UOCRA tendrá un lugar central en la jornada del jueves, dentro del bloque denominado Agenda Multisectorial de Responsabilidad Compartida, que abordará la necesidad de construir acuerdos frente a la crisis socioambiental.

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Gerardo Martínez, presidente de Uocra, Agencia NA
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Martínez compartirá ese espacio con Gustau Mañez Gomis, representante de Naciones Unidas en materia de cambio climático. El eje de su exposición estará puesto en el diálogo social y en su capacidad para construir puentes entre trabajadores y empresarios.

La actividad forma parte de un programa que también contempla debates sobre la llamada “lógica de la subsidiariedad”, la cultura de la negociación y la construcción de acuerdos entre distintos sectores de la sociedad.

El planteo sindical aparece así vinculado con una discusión más amplia: cómo responder a los cambios que atraviesan al mundo del trabajo ante la transformación tecnológica, la crisis ambiental y las nuevas formas de producción. El programa del encuentro también incorpora a referentes de organizaciones sindicales de América y Europa, organismos internacionales, universidades, empresas tecnológicas y entidades vinculadas con la Iglesia Católica.

Inteligencia artificial, trabajo y una nueva agenda social

La inteligencia artificial tendrá un lugar central durante la segunda jornada del encuentro. El viernes se desarrollará un bloque específico sobre los efectos de esta tecnología, con la participación de representantes de la Pontificia Academia para la Vida, la Organización de Estados Iberoamericanos y el Banco Interamericano de Desarrollo.

También habrá una discusión sobre posibles alianzas estratégicas entre sindicatos, movimientos populares, empresas, gobiernos y universidades, con la participación del titular de la UTEP, Alejandro Gramajo, entre otros referentes.

Otro de los ejes estará puesto en la reconstrucción de las ciudades y en la relación entre finanzas, tecnología e investigación. Allí se analizarán alternativas vinculadas con la capacitación, los cuidados, la transición energética y la protección de los territorios. El encuentro cerrará sus actividades el viernes por la tarde, antes de la audiencia prevista para el sábado a las 11 en Roma con León XIV.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

El pedido de la CGT al Papa

La presencia de Martínez en el encuentro también tendrá una dimensión vinculada con la agenda argentina. El dirigente sindical ya anticipó que la delegación buscará transmitir al Papa un diagnóstico sobre la situación socioeconómica del país y las dificultades que atraviesan los trabajadores.

La CGT también pretende solicitarle a León una reunión durante su eventual visita a la Argentina. El pedido se da en un contexto de fuerte preocupación sindical por el impacto de las políticas económicas del gobierno de Javier Milei sobre los trabajadores y los sectores más vulnerables.

Martínez planteó además que espera que la visita del Papa pueda quedar asociada a un mensaje sobre desigualdad, protección de jubilados y niñez, migraciones y acceso a la salud.

Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.
Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.

En ese marco, el dirigente vinculó sus expectativas con la encíclica Magnifica Humanitas y con la discusión sobre el impacto de la inteligencia artificial, la robótica y la cibernética. Según su mirada, el desafío consiste en evitar que los avances tecnológicos profundicen las desigualdades y lograr que estén al servicio de las personas.

El trasfondo, para Martínez, es la necesidad de discutir un nuevo contrato social capaz de responder a problemas que las estructuras surgidas durante la Revolución Industrial ya no alcanzarían a resolver.

El sábado, ese debate tendrá un escenario particular: la audiencia con León XIV en el Vaticano, donde la delegación sindical argentina buscará llevar esas preocupaciones al jefe de la Iglesia Católica y al mismo tiempo, abrir la puerta a una futura reunión durante su visita al país.

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