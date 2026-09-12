¿Es oficial?: así respondió Reino Unido sobre el despliegue de sus aviones caza en las Islas Malvinas

Cazas furtivos F-35B Lightning del Reino Unido. Foto: Zona Militar.

El Ministerio de Defensa del Reino Unido dejó abierta la posibilidad de emplear en el futuro sus cazas furtivos F-35B Lightning en una misión vinculada con la defensa de las Islas Malvinas, aunque por el momento no confirmó ningún despliegue ni anunció planes para trasladar estas aeronaves al Atlántico Sur.

La definición surgió a partir de una respuesta oficial del Gobierno británico a una pregunta presentada en el Parlamento por el diputado conservador Ben Obese-Jecty, quien consultó sobre el eventual uso de los F-35B Lightning en la defensa de las islas.

Vista aérea de las Islas Malvinas. Foto: Canal 26.

Qué respondió Reino Unido sobre los F-35B y Malvinas

El legislador preguntó qué conversaciones mantuvo el secretario de Defensa británico con su contraparte estadounidense y con la oficina internacional responsable del programa F-35 respecto del futuro empleo de estos cazas en las Malvinas.

Londres no confirmó si esas conversaciones efectivamente se produjeron. Tampoco informó que exista una planificación específica para desplegar F-35B en las islas. Sin embargo, evitó descartar esa alternativa y señaló que la flota británica de estos aviones permanece disponible para recibir “tareas operativas globales” de acuerdo con las prioridades de Defensa.

La respuesta mantiene el escenario en el terreno de las posibilidades. No existe hasta ahora una decisión anunciada para enviar F-35B a Malvinas, ni se comunicaron preparativos logísticos, obras de infraestructura o movimientos de aeronaves relacionados con una operación de ese tipo.

Cuántos F-35B tiene actualmente la Fuerza Aérea británica

La posibilidad cobra relevancia mientras el Reino Unido continúa ampliando y consolidando su capacidad de combate aéreo de quinta generación. En mayo de 2026, la Real Fuerza Aérea británica (RAF) informó que la llegada de los últimos ejemplares correspondientes a la fase inicial de adquisición elevó a 47 los F-35B operativos dentro de la flota británica.

Estos aviones están concentrados principalmente en RAF Marham y son operados mediante una estructura conjunta que reúne personal de la Real Fuerza Aérea y de la Real Armada británica. Los principales escuadrones de primera línea son el 617 Squadron y el 809 Naval Air Squadron, mientras que el 207 Squadron tiene funciones vinculadas con la conversión operacional de los pilotos.

El rol de los F-35B en los portaaviones británicos

Los F-35B también representan el componente aéreo central de los portaaviones HMS Queen Elizabeth y HMS Prince of Wales. Su capacidad de despegue corto y aterrizaje vertical permite que estos cazas operen desde los buques británicos sin necesidad de utilizar catapultas.

Durante 2025, dos escuadrones completos participaron del despliegue global del Carrier Strike Group británico, una operación que permitió demostrar la capacidad del Reino Unido para utilizar sus aviones de quinta generación a grandes distancias de su territorio.

La experiencia de los F-35B británicos en operaciones internacionales

La actividad internacional continuó durante 2026. En mayo, F-35B y Eurofighter Typhoon británicos realizaron patrullas de defensa aérea sobre el Mar Rojo, llegando a operar a distancias de hasta 1.300 millas de RAF Akrotiri.

Para sostener esas misiones, las aeronaves contaron con apoyo de aviones Voyager para realizar reabastecimiento en vuelo.

F-35B y Eurofighter Typhoon británicos. Foto: Simple Flying.

La experiencia reciente permite entender la respuesta del Ministerio de Defensa británico: Londres considera a sus F-35B como una capacidad disponible para misiones globales, y no exclusivamente para operaciones desde territorio británico o sus portaaviones.

Por ahora, sin embargo, el eventual empleo de los F-35B en la defensa de las Islas Malvinas continúa siendo una posibilidad y no una decisión militar anunciada.